Рятувальники майже п'ять годин гасили пожежу у сараї поблизу Горішніх Плавнів

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Учора, 8 серпня, близько 23.19 в одному з сіл поблизу Горішніх Плавнів загорівся сарай. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На місці надзвичайники встановили, що горить господарча споруда. Вогонь охопив площу близько 70 м2. Гасили рятувальники пожежу майже 5 годин — ліквідувати вогонь вдалося близько 03.53.

Вогонь знищив сарай майже повністю. Врятувати вдалося ще дві розташовані поруч господарчі споруди.

Травмованих чи загиблих у пожежі немає.

Гасили вогонь пожежники одного відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, одне відділення 14-ї ДПРЧ, підрозділ Пришибської місцевої пожежної охорони та місцева пожежна команда №2 с. Озера.

Причину загоряння втсановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, днями у Кременчуці згорів Рокер-паб на вулиці Вадима Пугачова.







