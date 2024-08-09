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Надзвичайні новини

Рятувальники майже п'ять годин гасили пожежу у сараї поблизу Горішніх Плавнів

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 0

 

Внаслідок загоряння ніхто не постраждав

Учора, 8 серпня, близько 23.19 в одному з сіл поблизу Горішніх Плавнів загорівся сарай. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На місці надзвичайники встановили, що горить господарча споруда. Вогонь охопив площу близько 70 м2. Гасили рятувальники пожежу майже 5 годин — ліквідувати вогонь вдалося близько 03.53.

Вогонь знищив сарай майже повністю. Врятувати вдалося ще дві розташовані поруч господарчі споруди.

Травмованих чи загиблих у пожежі немає.

Гасили вогонь пожежники одного відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, одне відділення 14-ї ДПРЧ, підрозділ Пришибської місцевої пожежної охорони та місцева пожежна команда №2 с. Озера.

Причину загоряння втсановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, днями у Кременчуці згорів Рокер-паб на вулиці Вадима Пугачова.



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
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