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Сьогодні вночі у Кременчуці загорівся рокер-паб на вулиці Вадима Пугачова

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 579 Коментарів: 1

 

Рокер-паб відомий своїми акціями на підтримку ЗСУ

Сьогодні, 7 серпня, близько 2.10 у Кременчуці загорівся рокер-паб на вулиці Вадима Пугачова. Цей заклад відомий численними концертами та акціями на підтримку підрозділів ЗСУ.

Рятувальники, які прибули на гасіння пожежі, довго не могли потушити вогонь. Про це повідомляють читачі «Кременчуцького Телеграфу».

Як вранці повідомило Головне управління ДСНС України в Полтавській області внаслідок пожежі у кафе знищено покрівлю на площі 100 кв.м, перекриття на площі 150 кв.м, внутрішнє оздоблення стін на площі 90 кв.м, вікна, двері, меблі, побутову техніку, електрогенератор. Пошкоджено зовнішнє облицювання стін.

До гасіння залучалось три відділення (2 АЦ 14 ДПРЧ, 1 АЦ 16 ДПРЧ). У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук кафе пожежа рок ЗСУ
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Коментарі: 1

1 245
evil:
Сьогодні, 09:01

Навіть сумніву немає шо підпал. Жесть. 


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