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Кременчук, Освіта

Наразі школи міста не забезпечені вчителями та персоналом на 100% — Малецький

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 432 Коментарів: 1

 

Проте до початку навчального року міська влада планує цю прогалину у кадрах закрити  

Кременчуцькі школи станом на сьогодні у повному обсязі не забезпечені вчителями та деякими іншими працівниками. Про це у вівторок, 6 серпня, на засіданні виконавчого комітету розповів міський голова Віталій Малецький.

За його словами, наразі некомплект кадрів у закладах загальної середньої освіти міста становить близько 2%.

— Але я щодня підписую документи, то бачу, що вчителі йдуть (на роботу у школи — ред.)… Іде наповнення штату навчальних закладів, — заявляє мер.

Малецький також наголосив, що до початку нового навчального року місто вийде на 100% забезпечення вчителями та педпрацівниками закладів освіти.

Нагадаємо, минулого тижня під час сесії міської ради Віталій Малецький доповів, що за попередній навчальний рік із кременчуцьких садочків звільнилося 400 педагогів.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: nus.org.ua
Теги: школи навчальний рік вчителі
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Коментарі: 1

4 562
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:47

Може тре вчителям зп виплачувати? Бо не буде кому вчити....


3 0

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