Наразі школи міста не забезпечені вчителями та персоналом на 100% — Малецький

Кременчуцькі школи станом на сьогодні у повному обсязі не забезпечені вчителями та деякими іншими працівниками. Про це у вівторок, 6 серпня, на засіданні виконавчого комітету розповів міський голова Віталій Малецький.
За його словами, наразі некомплект кадрів у закладах загальної середньої освіти міста становить близько 2%.
Малецький також наголосив, що до початку нового навчального року місто вийде на 100% забезпечення вчителями та педпрацівниками закладів освіти.
Нагадаємо, минулого тижня під час сесії міської ради Віталій Малецький доповів, що за попередній навчальний рік із кременчуцьких садочків звільнилося 400 педагогів.
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