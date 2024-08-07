Наразі школи міста не забезпечені вчителями та персоналом на 100% — Малецький

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 432 Коментарів: 1

Проте до початку навчального року міська влада планує цю прогалину у кадрах закрити

Кременчуцькі школи станом на сьогодні у повному обсязі не забезпечені вчителями та деякими іншими працівниками. Про це у вівторок, 6 серпня, на засіданні виконавчого комітету розповів міський голова Віталій Малецький.

За його словами, наразі некомплект кадрів у закладах загальної середньої освіти міста становить близько 2%.

— Але я щодня підписую документи, то бачу, що вчителі йдуть (на роботу у школи — ред.)… Іде наповнення штату навчальних закладів, — заявляє мер.

Малецький також наголосив, що до початку нового навчального року місто вийде на 100% забезпечення вчителями та педпрацівниками закладів освіти.

Нагадаємо, минулого тижня під час сесії міської ради Віталій Малецький доповів, що за попередній навчальний рік із кременчуцьких садочків звільнилося 400 педагогів.