Лимон для краси й здоров'я: секрети використання, які вас здивують

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 0

Просто протріть скибочкою лимона ваше обличчя. Це освіжить і тонізує шкіру. Лимон містить ферменти, які допомагають очистити шкіру від мертвих клітин.

Лимон — справжній порятунок при жирній, проблемній шкірі: він звужує пори, очищує і зміцнює шкіру, покращує її живлення. Для деяких людей нерозбавлений лимонний сік може виявитися досить агресивним засобом. У такому разі протирайте обличчя розбавленим лимонним соком (змішайте його в пропорції 1:1 з мінеральною або кип`яченою водою). Ця процедура корисна і при вугровому висипі. Обполіскувати і витирати шкіру після цього не рекомендується.

Лимонний сік поступово позбавить вас від небажаних веснянок і пігментних плям. А в`ялу шкіру зробить свіжішою і пружною.

Позбутися веснянок або зробити їх менш помітними допоможе суміш із лимонного соку, води і столового оцту, взятих у рівних кількостях. Якщо шкіра суха, додайте небагато гліцерину.

Лимон зробить світлішими ваші зуби на декілька тонів (!), понизить кровоточивість і зніме запалення ясен, а також зможе запобігти розвитку карієсу.

Для цього натирайте зуби шкіркою лимона.

Хорошого ефекту також можна досягти, якщо чистити зуби вранці й увечері лимонним соком. Для цього на змочену теплою водою зубну щітку видавити небагато лимонного соку і приступити до процедури. Лимонний сік можна додавати до води для полоскання зубів — це особливо корисно при карієсі, пародонтозі й запаленні ясен. Таке полоскання зменшить зубний біль.

Крім сліпучої посмішки, вищезгадані процедури дарують вам свіже дихання.

Ваші лікті стануть світліші, ніжніші і м`якші. Для цього суху шкіру ліктів, що потемніла, досить протирати щодня половинкою лимона. Через декілька хвилин лимон змити теплою водою, просушити лікті рушником і нанести зволожуючий крем або оливкову олію.

Ваші нігті стануть міцними і блискучими! Для цього протирайте нігті лимонною шкіркою з м`якоттю. Також зміцнюють і вибілюють нігті ванни для рук із олією лимона. Лимонний сік зміцнює нігті: робить їх твердими і запобігає розшаровуванню.

Ваше волосся засяє на сонці! Для цього обполіскуйте волосся після миття водою з соком лимона (ефективно також змішати його в рівних пропорціях із горілкою або чайною заваркою). Це примусить ваше волосся сяяти! Якщо у вас сухе, ламке волосся і багато лупи, то всіх цих недуг допоможе позбутися лимон.

Ваші ноги позбудуться неприємного запаху. Для цього 2-3 рази на тиждень готуйте антисептичні ванни для ніг: у теплу воду додайте сік лимона.