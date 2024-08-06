Чоловіки у прикордонних районах повинні носити при собі військовий квиток: Уряд вніс до закону зміни

Вчора, 22:00 Переглядів: 132

Чоловіки під час перебування у межах прикордонної смуги повинні мати при собі військово-обліковий документ. Уряд вніс відповідні зміни до закону № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». Про це сьогодні, 6 серпня, повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років у період проведення мобілізації (окрім цільової) та в умовах дії воєнного стану під час перебування у межах прикордонної смуги та у контрольованих прикордонних районах повинні мати при собі військово-обліковий документ. Він може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

Нагадаємо, за даними прикордонників, українські чоловіки усе частіше почали перетинати кордон зі Словаччиною.