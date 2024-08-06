Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 21:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 7 серпня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- вул. Івана Приходька. 30, 32, 34/5;
- пров. Тополевий, 3; вул. Чумацький Шлях, 1, 5, 7, 9, 11;
- пров. Івана Приходька, 36;
- вул. Троїцька, 72/60;
- вул. Троїцька.
З 8.00 до 17.00
- вул. Лікаря Бончука, 7, 9;
- пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;
- пр. 2-й Ягідний, 2;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
- вул. Республіканська, 98-138;
- вул. Космічна;
- вул. Республіканська;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександрійська, 6-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- пр. Тупіковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вадима Кришталя;
- вул. Вільної України, 3-14;
- просп. Полтавський, 34-42;
- вул. Платухіна, 3-23;
- туп. Кременецький, 3-26;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Гайдамацька, 46-83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-38/10;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39.
З 8.00 до 19.00
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