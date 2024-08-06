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Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 168

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 7 серпня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • вул. Івана Приходька. 30, 32, 34/5;
  • пров. Тополевий, 3; вул. Чумацький Шлях, 1, 5, 7, 9, 11;
  • пров. Івана Приходька, 36;
  • вул. Троїцька, 72/60;
  • вул. Троїцька.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Лікаря Бончука, 7, 9;
  • пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;
  • пр. 2-й Ягідний, 2;
  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
  • вул. Вільної України, 17/2-40;
  • пров. Леся Курбаса, 2-20;
  • пров. Марії Заньковецької, 1-51;
  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
  • пров. Ягідний, 2-39;
  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
  • вул. Республіканська, 98-138;
  • вул. Космічна;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександрійська, 6-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-135;
  • пр. Тупіковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Вадима Кришталя;
  • вул. Вільної України, 3-14;
  • просп. Полтавський, 34-42;
  • вул. Платухіна, 3-23;
  • туп. Кременецький, 3-26;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • вул. Редутна, 27-37/14;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • вул. Гайдамацька, 46-83;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-38/10;
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
  • вул. Військова, 1/37-15;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 77/2, 87/26;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-39.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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