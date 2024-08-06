Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 7 серпня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 вул. Івана Приходька. 30, 32, 34/5;

пров. Тополевий, 3; вул. Чумацький Шлях, 1, 5, 7, 9, 11;

пров. Івана Приходька, 36;

вул. Троїцька, 72/60;

вул. Троїцька. З 8.00 до 17.00 вул. Лікаря Бончука, 7, 9;

пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;

пр. 2-й Ягідний, 2;

вул. Адмірала Остроградського, 1-28;

вул. Вільної України, 17/2-40;

пров. Леся Курбаса, 2-20;

пров. Марії Заньковецької, 1-51;

вул. Олени Пчілки, 11/39-18;

пров. Ягідний, 2-39;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

вул. Республіканська, 98-138;

вул. Космічна;

вул. Республіканська;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександрійська, 6-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

пр. Тупіковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя;

вул. Вільної України, 3-14;

просп. Полтавський, 34-42;

вул. Платухіна, 3-23;

туп. Кременецький, 3-26;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Гайдамацька, 46-83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-38/10;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39. З 8.00 до 19.00 с. Потоки.

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