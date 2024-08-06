Один у човні: на Дніпрі поблизу центральної набережної містяни помітили порушника навігації

Сьогодні, 20:17 Переглядів: 186 Коментарів: 1

Заборона руху для усіх суден на Дніпрі та його притоках зберігається в умовах воєнного стану

Заборона руху по Дніпру під час воєнного стану зберігається. Проте сьогодні, 6 серпня, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» помітили порушника навігації на воді поблизу центральної набережної.

Чоловік рухався у моторному човні та перебував на борту сам. Сподіваємося, правоохоронці звернуть увагу на порушника. Нагадаємо, на Полтавщині продовжує діяти заборона на рух акваторією Дніпра та його притоками. З початку дії заборони правоохоронці в області оштрафували вже 385 порушників.



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