Один у човні: на Дніпрі поблизу центральної набережної містяни помітили порушника навігації

Заборона руху по Дніпру під час воєнного стану зберігається. Проте сьогодні, 6 серпня, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» помітили порушника навігації на воді поблизу центральної набережної.
Чоловік рухався у моторному човні та перебував на борту сам.
Сподіваємося, правоохоронці звернуть увагу на порушника.
Нагадаємо, на Полтавщині продовжує діяти заборона на рух акваторією Дніпра та його притоками. З початку дії заборони правоохоронці в області оштрафували вже 385 порушників.
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