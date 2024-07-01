Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Поліція Полтавщини виявила 18 порушень правил навігації на Кам'янському водосховищі

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 107

З початку дії воєнного стану протоколи отримали уже 385 порушників

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини під час патрулювання акваторією Кам'янського водосховища річки Дніпро виявили 18 фактів порушень правил навігації плавзасобів на воді й склали на порушників відповідні адміністративні матеріали. Про це 1 липня повідомив Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Як зазначив Вадим Масляний, заступник начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції, з початку дії воєнного стану працівники водної поліції склали 385 адміністративних матеріалів за ст.117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нещодавно, у ході патрулювання неподалік села Кривуші правоохоронці вилучили дві риболовні ліскові сітки загальною довжиною близько 200 метрів. Свіжу рибу фахівці випустили до природного середовища, а сітки передані в установленому порядку для подальшого знищення.

Превентивні рейди поліції на водоймах області тривають.

Нагадаємо, що в період дії воєнного стану забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім суден підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, а також спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, працівників Національної поліції України, представників Збройних Сил України та інших органів державної влади.


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: навігація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх