Поліція Полтавщини виявила 18 порушень правил навігації на Кам'янському водосховищі

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Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини під час патрулювання акваторією Кам'янського водосховища річки Дніпро виявили 18 фактів порушень правил навігації плавзасобів на воді й склали на порушників відповідні адміністративні матеріали. Про це 1 липня повідомив Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Як зазначив Вадим Масляний, заступник начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції, з початку дії воєнного стану працівники водної поліції склали 385 адміністративних матеріалів за ст.117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нещодавно, у ході патрулювання неподалік села Кривуші правоохоронці вилучили дві риболовні ліскові сітки загальною довжиною близько 200 метрів. Свіжу рибу фахівці випустили до природного середовища, а сітки передані в установленому порядку для подальшого знищення.

Превентивні рейди поліції на водоймах області тривають.

Нагадаємо, що в період дії воєнного стану забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім суден підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, а також спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, працівників Національної поліції України, представників Збройних Сил України та інших органів державної влади.



