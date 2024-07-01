Ferrexpo допомагає Україні у «зеленій» трансформації виробництва — ЗМІ

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Ferrexpo plc, провідний виробник залізорудних окатків в Україні, співпрацює з німецькою Salzgitter AG для виробництва низьковуглецевої сталі. Це співробітництво сприяє екологічному розвитку та зміцнює зв'язки України з ЄС

Війна в Україні, хоча й принесла значні руйнування, відкрила нові можливості для переходу до екологічно чистого виробництва та сталого розвитку. Однією з компаній, що активно працює в цьому напрямку, є Ferrexpo plc — провідний виробник залізорудних окатків в Україні з активами на Полтавщині. Про це зазначає видання Delo.ua.

У травні цього року Ferrexpo підписала меморандум про взаєморозуміння з Salzgitter Flachstahl GmbH, частиною німецької компанії Salzgitter AG, другої за величиною сталеливарної компанії Німеччини. Ця угода спрямована на постачання високоякісного залізорудного концентрату для виробництва низьковуглецевої сталі в рамках програми оперативної декарбонізації SALCOS в

Salzgitter.

Програма SALCOS (Salzgitter Low CO2 Steelmaking) має на меті перевести виробництво сталі на водневі процеси, що значно зменшує вуглецеві викиди. Використання залізорудного концентрату Ferrexpo допоможе Salzgitter розвивати цю програму, сприяючи виробництву зеленої сталі з мінімальним впливом на довкілля. Це співробітництво не лише підсилює позиції Ferrexpo на європейському ринку, але й сприяє впровадженню сталі без вуглецю в промисловості.

«Оскільки Європа переходить до більш екологічного виробництва сталі, ми раді узгодити умови нашої співпраці на довгострокову перспективу. Окатиші Ferrexpo можуть значно знизити викиди при виробництві сталі в рамках програми SALCOS» — цитує директорку з маркетингу Ferrexpo Ярославну Блонську видання.

На думку експертів, ця співпраця зміцнює зв’язки України з Європейським Союзом через спільний інтерес у зеленому виробництві, гармонізуючи стандарти та нормативи. Крім того, такі проєкти можуть принести додаткові інвестиції та технологічний обмін, створюючи нові робочі місця та стимулюючи розвиток виробничих галузей. Даний меморандум сприяє мобілізація ресурсів та активізує участь бізнесу, що є ключовими факторами, які допоможуть Україні збудувати стійке та процвітаюче «зелене» майбутнє.