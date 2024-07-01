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Шквал емоцій та футболки з автографами футболістів збірної України: відбувся турнір «Kremin Cup» пам’яті Миколи Жидкова

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 189

 На стадіоні «Кремінь-Арена» зібралися 8 команд з Кременчука, Горішніх Плавнів, Дніпра та Запоріжжя, які боролися за звання кращого

У Кременчуці відбувся футбольний турнір «Kremin Cup» пам’яті загиблого воїна Миколи Жидкова. Змагання проходили з 20 до 23 червня на стадіоні «Кремінь-Арена». Участь у змаганнях взяли 8 команд футболістів 2010 року народження: «Кремінь» Кременчук, Ворскла» Полтава, «Інтер» Дніпро, «Металург» Запоріжжя, «Гірник-Спорт» Горішні Плавні, «Металіст» Харків, «АТЕК» Київ, «СК Київ» Київ.

На турнір завітали батько, матір та сестра загиблого воїна та вихованця МФК «Кремінь» Миколи Жидкова. Хвилиною мовчання присутні вшанували Миколу Жидкова та всіх полеглих захисників України в боротьбі з російською федерацією. Під час хвилини мовчання військовий полк з Кропивницького виконав сигнал «Шана». Й під проливним дощем присутні виконали славень України.

Першим удар по м’ячу здійснив однорічний племінник Миколи Жидкова Орест. Хлопчик народився вже після загибелі Миколи.

Результати першого ігрового дня

  • Ворскла 2:0 Гірник-Спорт
  • Металіст 2:0 Ворскла
  • Кремінь 1:0 Інтер
  • Металург 5:0 АТЕК
  • СК Київ 5:0 Гірник-Спорт

Результати другого ігрового дня

  • МФК Кремінь 7:0 АТЕК
  • Інтер 0:2 Металург
  • СК Київ 1:0 Ворскла
  • Гірник-Спорт 0:2 Металіст
  • Кремінь 5:0 Металург
  • АТЕК 0:3 Інтер
  • Металіст 1:1 СК Київ

Результати третього ігрового дня

  • Інтер 2:0 Гірник-Спорт
  • Ворскла 2:0 АТЕК
  • Кремінь 0:1 Металіст
  • СК Київ 2:0 Металург

Результати матчів четвертого ігрового дня

  • матч за 7-8 місце
    Гірник-Спорт 1:0 АТЕК
  • матч за 5-6 місце
    Інтер 1:0 Ворскла
  • матч за 3-4 місце
    Кремінь 1:1 (4:5) Металург
  • Фінал
    Металіст 0:0 (6:5) СК Київ

Переможцем турніру став «УФК-Кривбас» Дніпро, срібні нагороди здобув «Кремінь», а бронза у запорізького «Металурга». 4 місце у харківського «Металіст», 5 — КДЮСШ-2, 6 місце — «Гірник-Спорт» Горішні Плавні.

Тренера МФК «Кремінь» Олександра Назаренка нагородили подякою від 3-го Окремого полку спеціальних операцій імені Святослава Хороброго. 

Склад «Кремінь» 2010: Дмитро Kaцaпчуk, Максим Стлрах, Владислав Шпак, Тимофій Малюченко, Артем Куліш, Захар Волощук, Влад Погрібний, Кирил Геймур, Данііл Омелянчук, Назар Мартиненко, Олександр Ломака, Іван Поповіченко, Олександр Нагайченко, Данило Дубодел, Кирило Богомаз, Дмитро Хаваєв, Андрій Матник, Іван Супрун, Вадим Філіпенко. Тренери Олександр Назаренко й Анатолій Безус.

— Батьки та тренери задоволені організацією турніру, задоволені нашим Кременчуком, гуляли центральними вулицями, пляжем. Дякую Асоціації футболу Кременчука та Євгену Сухенку, директору МФК «Кремінь» Андрію Недяку, подяка нашому солодкому спонсору «Лукас», — розповів організатор турніру та тренер «Кремінь» 2010 Олександр Назаренко. — Щодо моєї команди — «Кремінь» 2010 молодці, добре зіграли весь турнір з такими сильними командами, проявляли характер, була й ігрова дисципліна, взаємодія між гравцями. У півфіналі поступилися майбутньому переможцю харківському Металісту, а у боротьбі за 3 місце зіграли в основний час з запорізьким металургом — 1:1, і в серії пенальті не вистачило фарту.

Кращими гравцями турніру «Kremin Cup» пам’яті загиблого воїна Миколи Жидкова, серед гравців 2010 року народження стали:

Металіст Харків

  • Максим Явтушенко та Єгор Таран — кращі гравці
  • Євген Книш — кращий захисник
  • Влад Явтушенко — кращий воротар

СК Київ

  • Міріан Котрікадзе та Нікіта Павловський — кращі гравці
  • Данило Шамін — кращий нападник
  • Андрій Мартиненко — кращий воротар
  • Артем Анішко — кращий бомбардир (7 голів)

Металург Запоріжжя

  • Гліб Киндюк — кращий гравець
  • Артем Афонін — кращий захисник
  • Дмитро Могильний — кращий півзахисник

 

Кремінь

  • Кирило Геймур — кращий гравець
  • Назар Мартиненко — кращий півзахисник
  • Андрій Матник — кращий нападник

Інтер

  • Влад Шевченко — кращий гравець
  • Максим Ражда — кращий нападник
  • Святослав Оржих — кращий гравець

Ворскла Полтава

  • Михайло Мацюх — кращий гравець
  • Ілля Хоменко — кращий півзахисник
  • Денис Лебеденко — кращий гравець  

Гірник-Спорт

  • Олександр Марченко — кращий гравець
  • Станіслав Максименко — кращий півзахисник
  • Марк Шкурін — кращий гравець

АТЕК Київ

  • Марк Скоропунін — кращий гравець
  • Гліб Коваль — кращий гравець

Кращим гравцям подарували футболки з автографами Романа Безуса та гравців збірної України.

Фото: photographer_bondi, Олександр Назаренко
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Автор: Альона Душенко Фото: photographer_bondi, Олександр Назаренко
Теги: футбол Микола Жидков Кремінь
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