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З дитячих садочків Кременчука за рік звільнились 400 педагогів — мерія

Сьогодні, 15:49 Переглядів: 699 Коментарів: 1

Серед інших причин звільнення освітян міський голова назвав: зміна роботи, переїзд за кордон, вихід на пенсію

За навчальний рік 2023/24 з дитячих садочків Кременчука звільнились 400 педагогів — нині ж залишок заробітних плат перерозподілили на освітян, що працюють у середній освіті. Про це стало відомо під час сесії Кременчуцької міської ради 2 серпня. 

— Є дійсно зменшення кількості працівників у дошкільних закладах. Це не скорочення, це не ліквідація, — розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький. 

Він додав, що у заклади дошкільної освіти створюватимуть додаткові групи, «бо в деякі садочки треба добрати людей». 

— Зважаючи, що дітей немає у садочках у багатьох, ми не добираємо на ці вакантні посади (педагогів — ред.) Така динаміка була і в інші роки, — заявив Малецький. 

Як приклад, він навів садочок № 34, де налічується 16 дітей. Серед інших причин звільнення освітян міський голова назвав: зміна роботи, переїзд за кордон, вихід на пенсію. 

Нагадаємо, у Кременчуці батьки та педколектив виступили проти реорганізації садочка №34. 

Також у липні стало відомо, що кременчуцька влада перерозподілила 9,2 млн грн — замість центру реабілітації дітей з інвалідністю вони підуть на реконструкцію дитсадка №45. Станом на 9 липня Кременчуцьке управління капітального будівництва мало намір укласти договір з фірмою «Кремелектро» на ремонт дитячого садочка №45 на загальну суму майже 52 млн гривень.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: дитячий садок
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Коментарі: 1

1 242
evil:
Сьогодні, 18:19

Голрвна причина:

Всраті керманачі докерувались


0 0

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