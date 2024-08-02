З дитячих садочків Кременчука за рік звільнились 400 педагогів — мерія

Сьогодні, 15:49 Переглядів: 699 Коментарів: 1

Серед інших причин звільнення освітян міський голова назвав: зміна роботи, переїзд за кордон, вихід на пенсію

За навчальний рік 2023/24 з дитячих садочків Кременчука звільнились 400 педагогів — нині ж залишок заробітних плат перерозподілили на освітян, що працюють у середній освіті. Про це стало відомо під час сесії Кременчуцької міської ради 2 серпня.

— Є дійсно зменшення кількості працівників у дошкільних закладах. Це не скорочення, це не ліквідація, — розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Він додав, що у заклади дошкільної освіти створюватимуть додаткові групи, «бо в деякі садочки треба добрати людей».

— Зважаючи, що дітей немає у садочках у багатьох, ми не добираємо на ці вакантні посади (педагогів — ред.) Така динаміка була і в інші роки, — заявив Малецький.

Як приклад, він навів садочок № 34, де налічується 16 дітей. Серед інших причин звільнення освітян міський голова назвав: зміна роботи, переїзд за кордон, вихід на пенсію.

Нагадаємо, у Кременчуці батьки та педколектив виступили проти реорганізації садочка №34.

Також у липні стало відомо, що кременчуцька влада перерозподілила 9,2 млн грн — замість центру реабілітації дітей з інвалідністю вони підуть на реконструкцію дитсадка №45. Станом на 9 липня Кременчуцьке управління капітального будівництва мало намір укласти договір з фірмою «Кремелектро» на ремонт дитячого садочка №45 на загальну суму майже 52 млн гривень.