Від 16 років і обмеження швидкості: у Кременчуці депутати підтримали правила користування електросамокатами

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 288

У Кременчуці міська рада підтримала встановлення правил користування електросамокатами. Обмеження встановлюватимуть на вік користувачів, на швидкість та місця користування. Про це стало відомо на сесії міської ради 2 серпня.

Відповідний запит направив депутат міської ради Олександр Березянський. Він запропонував встановити «жорсткі вікові обмеження для користувачів електросамокатів» — ними можна буде користуватись від 16 років. Оператори мають впровадити технічні обмеження у мобільні застосунки, які унеможливлювали б дітям молодше 16 років орендувати транспорт у разі, якщо банківська картка зареєстрована на них, розповів депутат.

Також у місті мають визначити зони з визначенням швидкості руху електросамокатів. Так, у загальних зонах міста — це до 15 км/год, на пішохідних доріжках у парках і скверах — це до 5 км/год.

Пропонувалось також зобов’язати операторів створити спеціальні паркувальні зони для електросамокатів і ввести систему штрафів за паркування поза визначеними зонами. Загалом за порушення правил користування транспортом влада хоче також ввести штрафні санкції.

Нагадаємо, на сьогодні у Кременчуці діють обмеження по зонах для поїздки на електросамокаті. Також у місті діють швидкісні обмеження для такого транспорту. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 25 червня.