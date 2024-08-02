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У TikTok виявили мережу профілів з 2000 акаунтів, створених для дискредитації мобілізації та ТЦК

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 130 Коментарів: 1

 

Лише за тиждень вони створили 41 тисячу стилістично схожих публікацій, які переглянули 10 млн разів

На платформі TikTok виявили понад 2000 акаунтів, створених в межах однієї російської інформаційної операції — вона крутиться навколо хештегу #ценемояукраїна та має на меті дискредитувати дії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і мобілізацію в Україні.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

- Цифри вражали: 41 тисяча публікацій за тиждень, 10 мільйонів переглядів — неймовірні результати як на хештег, якого ще місяць тому фактично не існувало, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі виявлені акаунти стилістично схожі, як клони: однакові аватарки й назви каналів, ідентичний опис та ті самі відео, якими кожен з акаунтів намагається заспамити український ТікТок. Адмініструє їх російська структура, яка також займається рекламою онлайн-казино в Росії.

Зокрема, найнебезпечніше те, що відео на вигляд штучні й не надто вірусяться, хештег #ценемояукраїна потрапив у тренди. А отже, його могли почати використовувати вже реальні юзери.
Нагадаємо, в українському сегменті соціальної мережі ТікТок в останній час значно побільшало дезінформації, яка має шкідливий вплив на соціально-політичну ситуацію в країні — підвищує соціальну напругу, розбурхує протестні настрої, налаштовує людей проти правоохоронних органів та ЗСУ, паплюжить керівництво країни та підриває фінансову стабільність держави. Більшість фейкових ТікТок-акаунтів пропонує користувачам переходити за посиланням на анонімні Телеграм-канали такої ж спрямованості. 

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У «Кременчуцького Телеграфа» в TikTok вже 10 тисяч підписників 

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Автор: Віктор Крук
Теги: тік-ток ТЦК та СП мобілізація дезінформація ІПСО
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Коментарі: 1

358
StarПёр:
Сьогодні, 18:14

Головний дескридітатор здесь: 

www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM

 


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