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У Кременчуці можуть підняти тарифи на тепло- та водопостачання — Малецький

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 210 Коментарів: 1

Зокрема, фонду заробітних плат комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» до кінця року немає, розповів Малецький і додав, що «по всім іншим — така ж сама ситуація»

У Кременчуці можуть підняти тарифи на водо- та теплопостачання у разі, якщо держава забере 4% ПДФО для компенсації різниці в тарифах. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 2 серпня. 

— У нас немає зараз можливості закрити фонд зарплат по всім галузям до грудня, — сказав міський голова. 

Зокрема, фонду заробітних плат комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» до кінця року немає, розповів Малецький і додав, що «по всім іншим — така ж сама ситуація»

Нагадаємо, у листопаді 2023 року народні депутати підтримали законопроєкт про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб. Згідно із документом, «військовий» ПДФО спрямують до державного бюджету. Додаткові кошти витратять переважно на закупівлю дронів й озброєння для ЗСУ.

«Звичайний ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%. Не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії та централізованого постачання холодної води та водовідведення.

Раніше Кабмін заявляв, що рішення вилучення «військового» ПДФО дозволить не розпорошувати бюджетні кошти на непріоритетні під час війни речі та витратити на оборонну промисловість країни. Асоціація міст України вважає, що через законопроєкт «позбавляє захисників України та їх родини гарантованих Конституцією України прав, що забезпечуються місцевим самоврядуванням».

Через вилучення «військового» ПДФО консолідований бюджет Кременчуцької громади на 2024 рік очікувався у розмірі 2 млрд грн. За прогнозами міського голови Віталія Малецького, цих коштів вистачило б на мінімальну підтримку життєдіяльності громади.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: теплопостачання водопостачання
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Коментарі: 1

1 242
evil:
Сьогодні, 18:24

Малецкий! Баран ты тупорылый! Аппетиты свои и своих прикормленых конченых барыг уменьши! Самый нуждающийся выписывает себе матпомощи по 160 тысяч сидя на нашей шее ! Ты очень сильно выпрашиваешь у кременчужан мягко выражаясь крепкого ляща. Недалеко то время когда ты хорошенько отгребешь...


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