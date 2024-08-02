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«Не війна, а громадянський конфлікт»: за російську пропаганду у соцмережах судитимуть мешканця Горішніх Плавнів

Сьогодні, 17:50 Переглядів: 100

 

У своїх текстах чоловік стверджував, що Росія прийшла захистити російськомовне населення

Мешканець Горішніх Плавнів виправдовував та заперечував збройну агресію Росії проти України — тепер на нього чекає суд. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у березні 2024 року в одній із груп у соцмережі Telegram чоловік публікував матеріали, де війну в Україні висвітлював як громадянський конфлікт. Окрім цього, у своїх текстах він стверджував, що Росія прийшла захистити російськомовне населення на території України.

Судова лінгвістична експертиза визнала такі дописи підозрюваного протиправними.

Чоловікові інкримінують поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також заперечення тимчасової окупації частини території України, вчинене повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці співробітники СБУ викрили пропагандистку, яка публічно виправдовувала збройну агресію РФ.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: 1news.com.ua
Теги: пропаганда війна соцмережі виправдовування війни рф проти україни
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