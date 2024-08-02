Сьогодні на Олімпійських іграх виступатимуть двоє спортсменів з Полтавщини

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 138

2 серпня на Олімпійських іграх в Парижі виступатимуть двоє спортсменів з Полтавщини — Ольга Корсун та Олександр Хижняк. Про це повідомили на телеграм-каналі Полтавської обласної військової адміністрації.

Ольга Корсун уперше у своїй карʼєрі виходитиме на старт Олімпійських ігор. Кваліфікуватиметься у змаганнях із потрійного стрибка, розповіли в ОВА.

Своєю чергою Олександр Хижняк боксуватиме у чвертьфінальному двобої з бразильським спортсменом.

Нагадаємо, 30 липня полтавський боксер Олександр Хижняк здобув першу перемогу та пройшов до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024.