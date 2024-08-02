Завтра у Кременчуці погодинних відключень світла не буде — Укренерго

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію та вмикати потужні електроприлади вдень
У суботу, 3 серпня, у Кременчуці, на Полтавщині та по всій Україні не застосовуватимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».
У разі зміни ситуації в енергосистемі компанія повідомлятиме додатково.
Також енергетики закликають спожвачів використовувати електроенергію раціонально та вмикати потужні електроприлади із 11.00 до 15.00.
Нагадаємо, експерти прогнозували, що у серпні та на початку осені відключення світла можуть бути мінімальними, а от взимку ситуація може погіршитися.
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