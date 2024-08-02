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Надзвичайні новини, Полтавщина

Катування ув’язнених: ексочільник виправної колонії на Полтавщині отримав премії — Лубінець

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 91

Слідчі Держбюро розслідувань мають з’ясувати, чому після встановлених систематичних порушень та фактів катувань і побиття засуджених керівника «безпідставно та незаконно» преміювали, розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лубінець

Колишній начальник Божковської виправної колонії, де виявили факти катування ув’язнених, на Полтавщині отримав премії та виплат на загальну суму майже 400 тис. грн «за особливі досягнення в роботі». Також він спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець 2 серпня на своєму телеграм-каналі.

Відомо, що премії ексочільник колонії отримав у липні 2023 року під час проведення службового розслідування. Він домігся звільнення за власним бажанням разом з виплатою премій у розмірі 400% до посадового окладу. 

Максимальний рівень пенсії отримав у грудні 2023 року. 

За словами Лубінця, слідчі Держбюро розслідувань мають з’ясувати, чому після встановлених систематичних порушень та фактів катувань і побиття засуджених керівника «безпідставно та незаконно» преміювали. 

Омбудсмен зазначив, що 6 червня Міністерство Юстиції розпочало проведення службового розслідування за фактами катувань та вимагання майна засуджених в даній колонії. 

Що передувало

29 травня працівники Державного бюро розслідувань викрили численні факти катування ув’язнених в установах відбування покарань у низці регіонів України, зокрема на Полтавщині. Правоохоронці вже повідомили про підозру чотирьом службовим особам ДУ «Божковська виправна колонія (№ 16)».

У ДБР заявляють, що новоприбулим погрожували поселенням серед «відторгнутих загалом» в’язнів та били до тих пір, поки «не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки». Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про факти смерті від побоїв.

Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що керівник управління отримав у приватну власність майно, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.

Відомо, що ДБР вручило підозри чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії № 16 у Полтавській області за звинуваченням у катуванні в’язнів. 31 травня міністр юстиції України Денис Малюська у своєму дописі у Facebook зазначив, що з липня 2023 року колонія стала «зразковою». За його словами, відомство отримало інформацію про катування у колонії ще торік. Новоприбулі в’язні зазнавали фізичних та психологічних тортур, які тривали доти, доки їхня воля не була зламана.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: катування виправна колонія
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