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Надзвичайні новини, Полтавщина

Врізався у припарковану на узбіччі машину: на Полтавщині загинув водій вантажівки

Сьогодні, 18:38 Переглядів: 111

 

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці

Сьогодні, 2 липня, близько 6.00 на трасі Дніпро-Решетилівка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, за кермом автомобіля Renault Master перебував 26-річний мешканець Кропивницького. Він врізався у припарковану на узбіччі вантажівку MAN та від отриманих травм загинув на місці.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Усі деталі події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями на Полтавщині в аварії загинув водій позашляховика.

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Автор: Яна Гудзь Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП смертельна ДТП водій загинув поліція
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