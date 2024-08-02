Врізався у припарковану на узбіччі машину: на Полтавщині загинув водій вантажівки

Сьогодні, 2 липня, близько 6.00 на трасі Дніпро-Решетилівка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, за кермом автомобіля Renault Master перебував 26-річний мешканець Кропивницького. Він врізався у припарковану на узбіччі вантажівку MAN та від отриманих травм загинув на місці.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Усі деталі події встановлюють слідчі.
Нагадаємо, днями на Полтавщині в аварії загинув водій позашляховика.
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