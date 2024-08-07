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За минулу добу на Полтавщині сталося 10 пожеж, з них половина на Кременчуччині – горить торфовище

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 127

 

Уночі згорів рокер-паб на вулиці Вадима Пугачова, відомий своїми акціями на підтримку ЗСУ

За минулу добу станом на 7.00 сьогоднішнього дня на території Полтавської області зареєстровано 11 небезпечних подій, з яких 10 пожеж та 1 ДТП. Під час пожежі травмована одна людина і ще двоє отримали травми в ДТП.

Половина усіх пожеж сталися у Кременчуці та на території нашого району.

Про це повідомляє Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 6 серпня, о 6.45 в селі Радалівка Глобинської громади загорілися торфовища. Вогонь знищив поверхневі поклади торфу на площі 0,5 га.  Станом на 7.00 рятувальникам вдалося погасити горіння на більшій частині, проте досі горить ще 0,2 га торфовища. До гасіння пожежі залучалось два відділення (1 АЦ 6 ДПРП, 1 АЦ 14 ДПРЧ) та  Глобинська місцева пожежна охорона.

Учора о 6.21 у Кременчуці на вулиці Університетська виникла пожежа у багатоквартирному житловому будинку. Вогонь знищив диван. До гасіння залучалось  одне відділення 16 ДПРЧ. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

О 13.37 в селі Романки Омельницької громади виникла пожежа на відкритій території. Знищено суху рослинність на площі 2 га. До гасіння залучалось два відділення 14 ДПРЧ.

Учора о 15.00 в селі Недогарки Піщанської громади також сталася пожежа на відкритій території. Внаслідок її було травмовано одну людину та знищено суху рослинність на площі 0,5 га, господарчу споруду і 1 тонну сіна. До гасіння залучалось відділення 14 ДПРЧ та місцева пожежна охорона села Піщане.

Уночі, у 2.10 загорівся рок-паб на вулиці Вадима Пугачова. Пожежа знищила в кафе покрівлю на площі 100 кв.м, перекриття на площі 150 кв.м, внутрішнє оздоблення стін на площі 90 кв.м, вікна, двері, меблі, побутову техніку, електрогенератор. Пошкоджено зовнішнє облицювання стін. Як зазначається у повідомленні, кафе вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучалось три відділення (2 АЦ 14 ДПРЧ, 1 АЦ 16 ДПРЧ). У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

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Сьогодні вночі у Кременчуці загорівся рокер-паб на вулиці Вадима Пугачова

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС пожежі торф'яники кафе рятувальники
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