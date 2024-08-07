Україна увійшла у Топ-20 медального заліку Олімпійських ігор – сьогодні вболіваємо у 6 видах спорту

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У 12-й змагальний день у 10-ти видах спорту визначаться переможці та призери Ігор-2024 - українські спортсмени виступлять у 6 видах

Сьогодні у Парижі 12-й день Олімпійський ігор-2024. За підсумками одинадцяти змагальних днів збірна України має 7 нагород та посідає 18-е місце у медальному заліку. Лідерство наразі у США з 86 медалями, з яких 24 золоті.

Медальний залік Олімпіади-2024 (золото + срібло + бронза):

США – 24 + 31 + 31 Китай – 22+21+16 Австралія – 14+12+9 Франція – 13+16+19 Велика Британія – 12+15+19

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Україна – 2+2+3

Сьогодні, 7 серпня, у Парижі розіграють чергові 23 комплекти медалей ХХХІІІ літньої Олімпіади. У 12-й змагальний день відбудуться старти у 20-ти видах спорту, у 10-ти з яких визначаться переможці та призери Ігор-2024.

Українські спортсмени виступлять у 6 видах спорту:

8.30. Легка атлетика. Іван Банзерук, Людмила Оляновська: естафетна ходьба, фінал

10.30. Веслування на байдарках і каное. Марія Повх: байдарка-одиночка, 500 м, кваліфікація

11.05. Легка атлетика. Андрій Проценко, Олег Дорощук, Владислав Лавський: стрибки у висоту, кваліфікація

12.00. Боротьба. Оксана Лівач: вільна боротьба, до 50 кг, втішні сутички

12.30. Боротьба. Парвіз Насібов: греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/8 фіналу

12.30. Боротьба. Жан Беленюк: греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/8 фіналу

12.40. Веслування на байдарках і каное. Павло Алтухов: каное-одиночка, 1000 м, кваліфікація

13.50. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/4 фіналу

13.50. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/4 фіналу

14.30. Веслування на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка, 500 м, чвертьфінал

15.10. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки, каное-одиночка, 1000 м, чвертьфінал

16.00. Стрибки у воду. Вікторія Кесарь: стрибки з 3-метрового трампліна, одиночний турнір, кваліфікація

19.15. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 67 кг, півфінал

19.35. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 87 кг, півфінал

21.50. Боротьба. Жінки, вільна боротьба, до 50 кг, бронзові сутички

23.51. Бокс. Олександр Хижняк, до 80 кг, фінал.

Нагадаємо, 4 серпня, на Олімпійських іграх у змаганнях з жіночих стрибків у висоту золоту медаль виборола українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Ще одна українка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон.

Перше золото Україні 3 серпня принесла команда шаблісток. У фіналі командного турніру Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова перемогли суперниць із Південної Кореї.