Україна увійшла у Топ-20 медального заліку Олімпійських ігор – сьогодні вболіваємо у 6 видах спорту

У 12-й змагальний день у 10-ти видах спорту визначаться переможці та призери Ігор-2024 - українські спортсмени виступлять у 6 видах
Сьогодні у Парижі 12-й день Олімпійський ігор-2024. За підсумками одинадцяти змагальних днів збірна України має 7 нагород та посідає 18-е місце у медальному заліку. Лідерство наразі у США з 86 медалями, з яких 24 золоті.
Медальний залік Олімпіади-2024 (золото + срібло + бронза):
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Сьогодні, 7 серпня, у Парижі розіграють чергові 23 комплекти медалей ХХХІІІ літньої Олімпіади. У 12-й змагальний день відбудуться старти у 20-ти видах спорту, у 10-ти з яких визначаться переможці та призери Ігор-2024.
Українські спортсмени виступлять у 6 видах спорту:
8.30. Легка атлетика. Іван Банзерук, Людмила Оляновська: естафетна ходьба, фінал
10.30. Веслування на байдарках і каное. Марія Повх: байдарка-одиночка, 500 м, кваліфікація
11.05. Легка атлетика. Андрій Проценко, Олег Дорощук, Владислав Лавський: стрибки у висоту, кваліфікація
12.00. Боротьба. Оксана Лівач: вільна боротьба, до 50 кг, втішні сутички
12.30. Боротьба. Парвіз Насібов: греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/8 фіналу
12.30. Боротьба. Жан Беленюк: греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/8 фіналу
12.40. Веслування на байдарках і каное. Павло Алтухов: каное-одиночка, 1000 м, кваліфікація
13.50. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/4 фіналу
13.50. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/4 фіналу
14.30. Веслування на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка, 500 м, чвертьфінал
15.10. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки, каное-одиночка, 1000 м, чвертьфінал
16.00. Стрибки у воду. Вікторія Кесарь: стрибки з 3-метрового трампліна, одиночний турнір, кваліфікація
19.15. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 67 кг, півфінал
19.35. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 87 кг, півфінал
21.50. Боротьба. Жінки, вільна боротьба, до 50 кг, бронзові сутички
23.51. Бокс. Олександр Хижняк, до 80 кг, фінал.
Нагадаємо, 4 серпня, на Олімпійських іграх у змаганнях з жіночих стрибків у висоту золоту медаль виборола українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Ще одна українка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон.
Перше золото Україні 3 серпня принесла команда шаблісток. У фіналі командного турніру Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова перемогли суперниць із Південної Кореї.
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