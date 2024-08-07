Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Україна, Світ

Україна увійшла у Топ-20 медального заліку Олімпійських ігор – сьогодні вболіваємо у 6 видах спорту

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 130

 

У 12-й змагальний день у 10-ти видах спорту визначаться переможці та призери Ігор-2024 - українські спортсмени виступлять у 6 видах

Сьогодні у Парижі 12-й день Олімпійський ігор-2024. За підсумками одинадцяти змагальних днів збірна України має 7 нагород та посідає 18-е місце у медальному заліку. Лідерство наразі у США з 86 медалями, з яких 24 золоті.

Медальний залік Олімпіади-2024 (золото + срібло + бронза):

  1. США – 24 + 31 + 31
  2. Китай – 22+21+16
  3. Австралія – 14+12+9
  4. Франція – 13+16+19
  5. Велика Британія – 12+15+19

...

  1. Україна – 2+2+3

Сьогодні, 7 серпня, у Парижі розіграють чергові 23 комплекти медалей ХХХІІІ літньої Олімпіади. У 12-й змагальний день відбудуться старти у 20-ти видах спорту, у 10-ти з яких визначаться переможці та призери Ігор-2024.

Українські спортсмени виступлять у 6 видах спорту:

 8.30. Легка атлетика. Іван Банзерук, Людмила Оляновська: естафетна ходьба, фінал

10.30. Веслування на байдарках і каное. Марія Повх: байдарка-одиночка, 500 м, кваліфікація

11.05. Легка атлетика. Андрій Проценко, Олег Дорощук, Владислав Лавський: стрибки у висоту, кваліфікація

12.00. Боротьба. Оксана Лівач: вільна боротьба, до 50 кг, втішні сутички

12.30. Боротьба. Парвіз Насібов: греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/8 фіналу

12.30. Боротьба. Жан Беленюк: греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/8 фіналу

12.40. Веслування на байдарках і каное. Павло Алтухов: каное-одиночка, 1000 м, кваліфікація

13.50. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/4 фіналу

13.50. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/4 фіналу

14.30. Веслування на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка, 500 м, чвертьфінал

15.10. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки, каное-одиночка, 1000 м, чвертьфінал

16.00. Стрибки у воду. Вікторія Кесарь: стрибки з 3-метрового трампліна, одиночний турнір, кваліфікація

19.15. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 67 кг, півфінал

19.35. Боротьба. Чоловіки, греко-римська боротьба, до 87 кг, півфінал

21.50. Боротьба. Жінки, вільна боротьба, до 50 кг, бронзові сутички

23.51. Бокс. Олександр Хижняк, до 80 кг, фінал.

Нагадаємо, 4 серпня, на Олімпійських іграх у змаганнях з жіночих стрибків у висоту золоту медаль виборола українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Ще одна українка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон.

Перше золото Україні 3 серпня принесла команда шаблісток. У фіналі командного турніру Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова перемогли суперниць із Південної Кореї.

ПО ТЕМІ:

Черкаський гімнаст Ілля Ковтун приніс Україні срібну медаль у вправах на брусах

Тріумф українок на Олімпіаді-2024 у стрибках у висоту: Магучіх виграла золото, а Геращенко бронзу

Полтавський боксер Олександр Хижняк переміг кубинця та вийшов у фінал Олімпійський ігор-2024

Збірна України виграла перше «золото» Олімпіади-2024 у командному фехтуванні на шаблях

Полтавський боксер Олександр Хижняк вийшов у півфінал Олімпійських ігор-2024 та гарантував Україні ще одну медаль

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Олімпійські ігри збірна України медалі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх