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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини затримала підозрюваного у вбивстві жінки, яку знайшли на узбіччі дороги

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 615

Тіло жінки знайшли вранці 6 серпня на узбіччі ґрунтової дороги

На Полтавщині правоохоронці затримали підозрюваного до вбивства 41-річної мешканки села Бричківка Полтавської громади. Ним виявився 30-річний місцевий житель. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини. 

Тіло жінки знайшли вранці 6 серпня на узбіччі ґрунтової дороги. Під час візуального огляду слідчі та криміналісти виявили на тілі померлої ознаки насильницької смерті, розповіли в поліції. 

Наразі фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, заявили в поліції. 

Слідчі розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтаві на залізничній колії знайшли мертвого чоловіка.

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Автор: Телеграф
Теги: тіло вбивство
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