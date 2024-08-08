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У Кременчуці виконком визначив головну дорогу на вулиці Героїв Маріуполя

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 112

Це зробили для функціювання тролейбусного маршруту 18А+

Дорогу на вулиці Героїв Маріуполя (на відрізку від проспекту Свободи до бульвару Автокразівського) визначили головною. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 8 серпня. 

Це зробили для функціювання тролейбусного маршруту 18А+. За словами міського голови Віталія Малецького, нині там тривають підготовчі роботи — «до 19 вересня ми маємо проїхатися у тестовому режимі, вже усе буде нашими шляховиками зроблено»

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на постійній основі новий маршрут № 18А+ міська влада планує запустити з 15 серпня. Вона також оприлюднила маршрут, за яким курсуватимуть тролейбуси.

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Автор: Телеграф
Теги: тролейбус
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