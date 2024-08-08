У Кременчуці виконком визначив головну дорогу на вулиці Героїв Маріуполя

Дорогу на вулиці Героїв Маріуполя (на відрізку від проспекту Свободи до бульвару Автокразівського) визначили головною. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 8 серпня.
Це зробили для функціювання тролейбусного маршруту 18А+. За словами міського голови Віталія Малецького, нині там тривають підготовчі роботи — «до 19 вересня ми маємо проїхатися у тестовому режимі, вже усе буде нашими шляховиками зроблено».
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на постійній основі новий маршрут № 18А+ міська влада планує запустити з 15 серпня. Вона також оприлюднила маршрут, за яким курсуватимуть тролейбуси.
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