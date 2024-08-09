Цієї ночі сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники в небі над Україною

Цієї ночі у небі над Україною сили протиповітряної оборони збили усі безпілотники. Про це у ранковому зведенні повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.
Армія РФ випустила по території України 27 ударних безпілотників типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. В результаті повітряного бою мобільні вогневі групи Сил оборони України збили усі ворожі цілі у межах Київської, Сумської, Миколаївської, Херсонської, Донецької та Дніпропетровської областей.
Працювало ППО і на Полтавщині.
Близько 01.50 вибухи чули мешканці Кременчука та Горішніх Плавнів. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про російські шахеди над Кременчуком та поблизу Світловодська.
У пресслужбі Повітряних Сил Збройних Сил України підтвердили інформацію про безпілотники над Полтавщиною.
О 07.19 очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін відзвітував роботу ППО у межах області.
За його словами, ворог вкорте намагався атакувати Полтавщину, проте військові «гарно відпрацювали по повітряним цілям». Влучань та постраждалих на території області немає.
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