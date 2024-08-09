Полтавщина — у десятці областей з реалізації стратегії зі створення безбар'єрного простору

Полтавська область увійшла в десятку областей щодо реалізації заходів у рамках стратегії із забезпечення безбар'єрного простору. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
План виконання стратегії у 2023-2024 роках та пропозиції до плану на наступні два роки обговорили у стінах ПОВА на відповідній нараді.
Як повідомила заступниця директора Департаменту містобудування і архітектури Полтавської ОВА Ірина Особік, громади області щоквартально звітуються про виконання плану стратегії. А далі, на основі окремих пунктів, формується міжобласний рейтинг.
Нині в області уже почали формувати план стратегії з безбар'єрності на 2025-2026 роки.
Громади на місцях мають забезпечити безбар’єрні маршрути і території та доступні об’єкти соціальної сфери, доступні медичні, освітні, культурні, адміністративні й інші послуги, безбар’єрний та надійний захист цивільного населення в умовах війни, доступний маршрут для реабілітації військових і ветеранів війни, безбар’єрне житло для тимчасового проживання ВПО з інвалідністю, доступні робочі місця для людей з інвалідністю, доступний транспорт та безбар’єрне міжміське сполучення.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як забезпечена безбар'єрність і доступність до укриттів у різних закладах Кременчука.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.