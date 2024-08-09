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Полтавщина — у десятці областей з реалізації стратегії зі створення безбар'єрного простору

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 128

 

В області формується план заходів на найближчі два роки щодо реалізації нового етапу стратегії

Полтавська область увійшла в десятку областей щодо реалізації заходів у рамках стратегії із забезпечення безбар'єрного простору. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

План виконання стратегії у 2023-2024 роках та пропозиції до плану на наступні два роки обговорили у стінах ПОВА на відповідній нараді.

Як повідомила заступниця директора Департаменту містобудування і архітектури Полтавської ОВА Ірина Особік, громади області щоквартально звітуються про виконання плану стратегії. А далі, на основі окремих пунктів, формується міжобласний рейтинг.

План заходів сформований за 6 напрямами Національної стратегії. Якість виконання поставлених завдань визначають затверджені кількісні та якісні показники, яких маємо досягти спільними зусиллями, — розповіла Ірина Особік. — Стан виконання окремих заходів став критерієм для визначення рейтингу регіонів. Полтавщина на 10 місці в рейтингу областей із виконання Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору.

 

Нині в області уже почали формувати план стратегії з безбар'єрності на 2025-2026 роки. 

Громади на місцях мають забезпечити безбар’єрні маршрути і території та доступні об’єкти соціальної сфери, доступні медичні, освітні, культурні, адміністративні й інші послуги, безбар’єрний та надійний захист цивільного населення в умовах війни, доступний маршрут для реабілітації військових і ветеранів війни, безбар’єрне житло для тимчасового проживання ВПО з інвалідністю, доступні робочі місця для людей з інвалідністю, доступний транспорт та безбар’єрне міжміське сполучення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як забезпечена безбар'єрність і доступність до укриттів у різних закладах Кременчука.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: безбар'єрність
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