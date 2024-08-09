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Якщо окупанти «націоналізували» ваше майно на ТОТ, подавайте заяву до Офісу Генпрокурора — Міренінтеграції

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 183

 

У таких справах відповідні органи мають проводити досудові розслідування  

Звернення про спроби позбавлення українців їхньої нерухомості на ТОТ можна подавати до Офісу Генерального прокурора. В ОГП такі повідомлення фіксуватимуть і передаватимуть відповідним органам для проведення досудового розслідування. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Подати звернення можна:

поштою на адресу: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011;

через скриньку за адресою: вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 (хол адміністративної будівлі);

шляхом електронного звернення за визначеною формою;

зателефонувавши на гарячу лінію ОГП за номером: (044) 200-76-24;

під час особистого прийому.

Телефон для отримання інформації про реєстрацію вхідної кореспонденції: (044) 200-75-70.

У зверненні має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

2) контактну інформацію;

3) викладено суть порушеного питання.

Також якщо вам відомо про факти так званої націоналізації майна окупаційною владою, незаконного заселення сторонніх осіб у житло українців на ТОТ чи про осіб, причетних до таких дій, можна повідомляти до інших правоохоронних органів України або на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: звернення майно житло Мінреінтеграції
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