Для учнів НУШ запустили курс із кримськотатарської мови та літератури — Міносвіти

Міністерство освіти і науки України презентувало курс із кримськотатарської мови та літератури для учнів 5–6 класів Нової української школи. Його розробили разом з освітньою платформою «Всеукраїнська школа онлайн». Про це відомство повідомило на своєму сайті 8 серпня.
Зазначено, що інтегрований курс складається зі 140 уроків. За словами МОН, так учні зможуть «зануритися в багату культуру, мову та літературу кримських татар».
Методистом курсу став Сеїт-Джеліль Абібулла, асистент кафедри тюркології Київського національного університету імені Т. Шевченка, співавтор підручників з інтегрованого курсу «Кримськотатарська мова та література» для 5–6 класів. МОН також представило експертку курсу — Сабріє Сластьон, кандидатка філологічних наук, асистент кафедри тюркології КНУ імені Т. Шевченка.
Учителями стали:
Нагадаємо, Уряд створив Національну комісію з питань кримськотатарської мови.
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