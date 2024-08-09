Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Україна, Світ

Для учнів НУШ запустили курс із кримськотатарської мови та літератури — Міносвіти

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 159

Інтегрований курс складається зі 140 уроків

Міністерство освіти і науки України презентувало курс із кримськотатарської мови та літератури для учнів 5–6 класів Нової української школи. Його розробили разом з  освітньою платформою «Всеукраїнська школа онлайн». Про це відомство повідомило на своєму сайті 8 серпня. 

Зазначено, що інтегрований курс складається зі 140 уроків. За словами МОН, так учні зможуть «зануритися в багату культуру, мову та літературу кримських татар».

— Курс розроблено з урахуванням традицій, звичаїв та історії кримськотатарського народу. Кожен урок містить відеоматеріал із субтитрами кримськотатарською мовою, тестові завдання та конспект. Особливу увагу надаватимуть вивченню літературних творів, народної мудрості та природи Криму, — йдеться у повідомленні.

Методистом курсу став Сеїт-Джеліль Абібулла, асистент кафедри тюркології Київського національного університету імені Т. Шевченка, співавтор підручників  з інтегрованого курсу «Кримськотатарська мова та література» для 5–6 класів. МОН також представило експертку курсу — Сабріє Сластьон, кандидатка філологічних наук, асистент кафедри тюркології КНУ імені Т. Шевченка.

Учителями стали:

  • Гульназ Аджигельдієва — викладачка кримськотатарської мови та літератури.
  • Ельвіна Халілова — співробітниця дипломатичного представництва.

Нагадаємо, Уряд створив Національну комісію з питань кримськотатарської мови.

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Укрінформ
Теги: кримськотатарська мова НУШ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх