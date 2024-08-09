Для учнів НУШ запустили курс із кримськотатарської мови та літератури — Міносвіти

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Міністерство освіти і науки України презентувало курс із кримськотатарської мови та літератури для учнів 5–6 класів Нової української школи. Його розробили разом з освітньою платформою «Всеукраїнська школа онлайн». Про це відомство повідомило на своєму сайті 8 серпня.

Зазначено, що інтегрований курс складається зі 140 уроків. За словами МОН, так учні зможуть «зануритися в багату культуру, мову та літературу кримських татар».

— Курс розроблено з урахуванням традицій, звичаїв та історії кримськотатарського народу. Кожен урок містить відеоматеріал із субтитрами кримськотатарською мовою, тестові завдання та конспект. Особливу увагу надаватимуть вивченню літературних творів, народної мудрості та природи Криму, — йдеться у повідомленні.

Методистом курсу став Сеїт-Джеліль Абібулла, асистент кафедри тюркології Київського національного університету імені Т. Шевченка, співавтор підручників з інтегрованого курсу «Кримськотатарська мова та література» для 5–6 класів. МОН також представило експертку курсу — Сабріє Сластьон, кандидатка філологічних наук, асистент кафедри тюркології КНУ імені Т. Шевченка.

Учителями стали:

Гульназ Аджигельдієва — викладачка кримськотатарської мови та літератури.

Ельвіна Халілова — співробітниця дипломатичного представництва.

Нагадаємо, Уряд створив Національну комісію з питань кримськотатарської мови.