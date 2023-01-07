Уряд створив Національну комісію з питань кримськотатарської мови

Це зробили для збереження національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті кримськотатарського народу
На засіданні Кабміну ухвалили рішення про утворення Національної комісії з питань кримськотатарської мови. Вона діятиме під співголовуванням Віцепрем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
Комісію створили на виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. Цей консультативно-дорадчий орган функціонуватиме у складі представників залучених державних органів, а також Меджлісу кримськотатарського народу й мовознавців із наукових та освітніх установ.
Основне завдання Нацкомісії – зберегти кримськотатарську мову, яка віднесена ЮНЕСКО до числа мов, що потребують захисту. А також – сприяння координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань інституційного, організаційного й інформаційного забезпечення функціонування кримськотатарської мови.
Нагадуємо, що в Україні має бути створений Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ) у межах реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер