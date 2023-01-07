Уряд створив Національну комісію з питань кримськотатарської мови

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Це зробили для збереження національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті кримськотатарського народу

На засіданні Кабміну ухвалили рішення про утворення Національної комісії з питань кримськотатарської мови. Вона діятиме під співголовуванням Віцепрем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

Комісію створили на виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. Цей консультативно-дорадчий орган функціонуватиме у складі представників залучених державних органів, а також Меджлісу кримськотатарського народу й мовознавців із наукових та освітніх установ.

Основне завдання Нацкомісії – зберегти кримськотатарську мову, яка віднесена ЮНЕСКО до числа мов, що потребують захисту. А також – сприяння координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань інституційного, організаційного й інформаційного забезпечення функціонування кримськотатарської мови.

- Кримськотатарська – це мова одного з корінних народів України, який наразі зазнає утисків і репресій у тимчасово окупованому Криму. Українська влада робить все, щоб захистити права кримських татар, їхню національну ідентичність. Утворена сьогодні комісія покликана сприяти збереженню національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті кримськотатарського народу. Разом з науковцями маємо популяризувати цю мову серед молоді, підіймати її престиж. Ми маємо зберегти нашу спільну національну пам’ять, – наголосила очільниця Мінреінтеграції.

Нагадуємо, що в Україні має бути створений Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ) у межах реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.