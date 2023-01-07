Стало відомо, скільки податків сплатили в Україні, а скільки держава отримала від західних партнерів

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 110

Українські громадяни та бізнес у 2022 році сплатили в державний бюджет понад 900 млрд грн. Це на 80 млрд грн більше, ніж у 2021-му. Ще 425 млрд грн сплачено до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Про це повідомив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.

Близько 1 трлн грн Україна отримала від наших міжнародних партнерів:

410 млрд грн - Сполучені Штати Америки;

390 млрд грн - країни Європейського Союзу та його інституції разом із Європейським інвестиційним банком;

88 млрд грн - Міжнародний валютний фонд (МВФ);

60 млрд грн - Канада;

35 млрд грн - Велика Британія;

34 млрд грн - Світовий банк;

17 млрд грн - Японія.

- Завдяки цій допомозі у 2022 році ми зробили неможливе та профінансували абсолютно всі видатки бюджету. Ми не затримували на жоден день ані пенсії, ані соціальні виплати, ані зарплати вчителям чи лікарям. Профінансували всі ці видатки в повному обсязі й вчасно, - заявив прем'єр-міністр.

Завдяки злагодженості українців вдалося уникнути найгіршого прогнозу падіння ВВП.

Через повномасштабну агресію росіян 2022 рік став найскладнішим роком для української економіки. Коли рф почала терористичні обстріли критичної інфраструктури, були значні побоювання, що економіка може впасти на 35-40%. Цього не сталося. За даними Мінекономіки, попередня оцінка скорочення ВВП складає 30,4%.

Силам ППО вдалося збити більшість російських ракет, а енергетики змогли втримати енергосистему країни єдиною. Неймовірну адаптивність вкотре показав український бізнес. Було завезено майже 670 тис. генераторів різної потужності, а уряд запровадив нульове розмитнення для невеликих генераторів і дав можливість бізнесу отримати кредит на такі генератори під 0% до 5 років.

Раніше ми писали, що Україна отримала понад 250 тисяч доз вакцин з Календаря профілактичних щеплень.