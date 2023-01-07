Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Гроші, Україна, Світ

Стало відомо, скільки податків сплатили в Україні, а скільки держава отримала від західних партнерів

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 110

 

Йдеться про трильйони гривень

Українські громадяни та бізнес у 2022 році сплатили в державний бюджет понад 900 млрд грн. Це на 80 млрд грн більше, ніж у 2021-му. Ще 425 млрд грн сплачено до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Про це повідомив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.

Близько 1 трлн грн Україна отримала від наших міжнародних партнерів:

  • 410 млрд грн - Сполучені Штати Америки;
  • 390 млрд грн - країни Європейського Союзу та його інституції разом із Європейським інвестиційним банком;
  • 88 млрд грн - Міжнародний валютний фонд (МВФ);
  • 60 млрд грн - Канада;
  • 35 млрд грн - Велика Британія;
  • 34 млрд грн - Світовий банк;
  • 17 млрд грн - Японія.
- Завдяки цій допомозі у 2022 році ми зробили неможливе та профінансували абсолютно всі видатки бюджету. Ми не затримували на жоден день ані пенсії, ані соціальні виплати, ані зарплати вчителям чи лікарям. Профінансували всі ці видатки в повному обсязі й вчасно, - заявив прем'єр-міністр.

Завдяки злагодженості українців вдалося уникнути найгіршого прогнозу падіння ВВП.

Через повномасштабну агресію росіян 2022 рік став найскладнішим роком для української економіки. Коли рф почала терористичні обстріли критичної інфраструктури, були значні побоювання, що економіка може впасти на 35-40%. Цього не сталося. За даними Мінекономіки, попередня оцінка скорочення ВВП складає 30,4%.

Силам ППО вдалося збити більшість російських ракет, а енергетики змогли втримати енергосистему країни єдиною. Неймовірну адаптивність вкотре показав український бізнес. Було завезено майже 670 тис. генераторів різної потужності, а уряд запровадив нульове розмитнення для невеликих генераторів і дав можливість бізнесу отримати кредит на такі генератори під 0% до 5 років.

Раніше ми писали, що Україна отримала понад 250 тисяч доз вакцин з Календаря профілактичних щеплень.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: kurs.com.ua
Теги: податки допомога гроші
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх