Стало відомо, скільки податків сплатили в Україні, а скільки держава отримала від західних партнерів

Українські громадяни та бізнес у 2022 році сплатили в державний бюджет понад 900 млрд грн. Це на 80 млрд грн більше, ніж у 2021-му. Ще 425 млрд грн сплачено до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Про це повідомив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.
Близько 1 трлн грн Україна отримала від наших міжнародних партнерів:
Завдяки злагодженості українців вдалося уникнути найгіршого прогнозу падіння ВВП.
Через повномасштабну агресію росіян 2022 рік став найскладнішим роком для української економіки. Коли рф почала терористичні обстріли критичної інфраструктури, були значні побоювання, що економіка може впасти на 35-40%. Цього не сталося. За даними Мінекономіки, попередня оцінка скорочення ВВП складає 30,4%.
Силам ППО вдалося збити більшість російських ракет, а енергетики змогли втримати енергосистему країни єдиною. Неймовірну адаптивність вкотре показав український бізнес. Було завезено майже 670 тис. генераторів різної потужності, а уряд запровадив нульове розмитнення для невеликих генераторів і дав можливість бізнесу отримати кредит на такі генератори під 0% до 5 років.
Раніше ми писали, що Україна отримала понад 250 тисяч доз вакцин з Календаря профілактичних щеплень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер