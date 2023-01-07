Підготовка в автошколі та складання іспитів проходить за оновленим алгоритмом

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 158

Підготовка в автошколі та складання іспитів проходить за оновленим алгоритмом. Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

На першому етапі треба обрати акредитований навчальний заклад та пройти теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера підготуватися до іспиту у сервісному центрі МВС.

Наступний етап – практична підготовка.

- Опановуєте водійські навички, складаєте внутрішній іспит в автошколі, отримуєте свідоцтво та звертаєтеся до сервісного центру МВС і успішно маєте скласти практичний іспит у нас, щоб отримати своє перше посвідчення водія! - розповіли у ГСЦ МВС.

Раніше ми писали, що в українських автошколах встановлять вебкамери.