Підготовка в автошколі та складання іспитів проходить за оновленим алгоритмом. Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.
На першому етапі треба обрати акредитований навчальний заклад та пройти теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера підготуватися до іспиту у сервісному центрі МВС.
Наступний етап – практична підготовка.
Раніше ми писали, що в українських автошколах встановлять вебкамери.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер