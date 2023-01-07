Повернули можливість отримання довідки з Державного реєстру речових прав онлайн

На порталі «Дія» знову можна отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який було вимкнено з міркувань безпеки на початку російського повномасштабного вторгнення. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.
Довідка з Державного реєстру речових прав підтверджує, що ви є власником квартири, будинку або земельної ділянки. Понад 1 млн українців отримують її щорічно.
У довідці є інформація з 4 основних реєстрів нерухомості:
Вартість послуги — 30 гривень.
Адміністративний збір можна сплатити карткою онлайн.
Отримати довідку з Державного реєстру речових прав за посиланням.
Проєкт реалізували Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством юстиції України за сприяння Програми EGAP, що фінансується урядом Швейцарії та реалізується Фондом Східна Європа.
Раніше ми писали, яким буде розмір адміністративного збору в 2023 році.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер