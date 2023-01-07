Повернули можливість отримання довідки з Державного реєстру речових прав онлайн

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 168

Підтвердити, що ви власник нерухомості знову можна за кілька кліків

На порталі «Дія» знову можна отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який було вимкнено з міркувань безпеки на початку російського повномасштабного вторгнення. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

Довідка з Державного реєстру речових прав підтверджує, що ви є власником квартири, будинку або земельної ділянки. Понад 1 млн українців отримують її щорічно.

У довідці є інформація з 4 основних реєстрів нерухомості:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Реєстр прав власності на нерухоме майно. Державний реєстр іпотек. Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна.

Вартість послуги — 30 гривень.

Адміністративний збір можна сплатити карткою онлайн.

Отримати довідку з Державного реєстру речових прав за посиланням.

Проєкт реалізували Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством юстиції України за сприяння Програми EGAP, що фінансується урядом Швейцарії та реалізується Фондом Східна Європа.

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