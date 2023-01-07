Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Споживач

Повернули можливість отримання довідки з Державного реєстру речових прав онлайн

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 168

 

Підтвердити, що ви власник нерухомості знову можна за кілька кліків

На порталі «Дія» знову можна отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який було вимкнено з міркувань безпеки на початку російського повномасштабного вторгнення. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

Довідка з Державного реєстру речових прав підтверджує, що ви є власником квартири, будинку або земельної ділянки. Понад 1 млн українців отримують її щорічно.

У довідці є інформація з 4 основних реєстрів нерухомості:

  1. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
  2. Реєстр прав власності на нерухоме майно.
  3. Державний реєстр іпотек.
  4. Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна.

Вартість послуги — 30 гривень.

Адміністративний збір можна сплатити карткою онлайн.

Отримати довідку з Державного реєстру речових прав за посиланням.

Проєкт реалізували Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством юстиції України за сприяння Програми EGAP, що фінансується урядом Швейцарії та реалізується Фондом Східна Європа.

Раніше ми писали, яким буде розмір адміністративного збору в 2023 році.

1
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Міністерство цифрової трансформації України
Теги: реєстр Державний реєстр речових прав Міністерство цифрової трансформації Дія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх