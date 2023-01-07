Кременчук сьогодні зустріне полеглого Героя Анатолія Богуцького

Сьогодні, 08:51 Переглядів: 466

Сьогодні, 7 січня, Кременчук зустріне загиблого військового - солдата Анатолія Богуцького. Про це у фейсбуці написала кременчужанка Наталія Фоміна.

Старший водій мінометної батареї, старший солдат Богуцький Анатолій Павлович 08.12.79р.н. призваний на військову службу Кременчуцьким РТЦК та СП по мобілізації. Загинув 30 грудня 2022 р. поблизу села Червонопопівка Кремінського району Луганської області.

- Колона формується на в'їзді в Кременчук зі сторони Кохнівки. Орієнтовний час 12-14 година, буде залежати від виїзду машини з Дніпра, - мовиться у дописі.