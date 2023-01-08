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Кременчук, Споживач

Кременчужан закликають свідомо користуватись міською системою водовідведення

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 763

 

Комунальники дякують усім, хто відповідально користується міською каналізаційною системою та з повагою ставиться до роботи тих, хто її обслуговує

Практично щодня працівникам КП «Кременчукводоканал» доводиться ліквідовувати підпори на мережах водовідведення. У більшості випадків вони виникають на внутрішньоквартальних самопливних мережах, причиною яких є викидання побутового сміття до каналізації.

Лише з початку року комунальникам довелося ліквідувати близько 30 засмічень каналізаційних мереж, а минулого тижня, з 26 грудня 2022 року до 1 січня 2023, - 80.

КП «Кременчукводоканал» звертається до споживачів із проханням свідомо користуватись міською системою водовідведення та нагадує правила користування каналізацією:

  • відокремлюйте тверді відходи від рідких та утилізуйте їх окремо на смітник;
  • не виливайте у мийки, унітази й умивальники жири та олію. Вони накопичуються на стінках трубопроводу та поступово звужують його діаметр;
  • не викидайте у каналізацію харчові відходи, засоби особистої гігієни, недопалки, кавову та чайну заварки.

 

- Якщо у каналізаційні мережі вже утворилось засмічення, не користуйтеся санітарно-технічними приладами, пральними й посудомийними машинками, тобто забороняється робити будь-який злив води в каналізацію до усунення засмічення!

Якщо підтоплення утворилось у квартирі чи підвалі будинку, для його усунення звертайтесь до керуючої компанії, яка обслуговує ваш будинок, - наголосили у «Кременчукводоканалі».

У разі виявлення підпору на прибудинковій території повідомте про аварійну ситуацію диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами:

  • 067 403 9786
  • 050 305 4571
КП «Кременчукводоканал» нагадує своїм споживачам у приватному секторі про необхідність підготовки водопровідної мережі до роботи при значних зниженнях температури повітря.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Кременчукводоканал довідник
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