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Чому важливо вакцинувати дитину проти менінгококів якомога раніше

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 243

 

В Україні наразі зареєстровані три вакцини різних виробників

Менінгіт — запалення оболонки головного та спинного мозку. Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом, і близько 10% людей у різний час можуть бути безсимптомними носіями. Без вчасного лікування 50% випадків закінчуються летально.

За інформацією Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України, зважаючи на високий рівень захворюваності та смертності від менінгококової інфекції у світі (від 30 до 50 тис. летальних випадків на 300-500 тис. захворілих), вакцинація досі залишається найбільш дієвим заходом специфічної профілактики тяжких форм захворювання та в багатьох країнах внесена до національних календарів щеплень – Бельгії, Великій Британії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Нідерландах, Німеччині, США тощо.

Як повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», в Україні наявні вакцини проти 4 видів менінгококів із 13.

Наразі зареєстровано 3 вакцини різних виробників. Схеми вакцинації різняться залежно від марки вакцини й віку пацієнта та ґрунтуються на дослідженнях ефективності вакцини в різних вікових групах.

Зазвичай дітям до двох років потрібна більша кількість доз вакцини, ніж старшим дітям та дорослим.

Чи означає це, що краще розпочати таке щеплення пізніше? Ні!

- Менінгококи є вкрай небезпечними для новонароджених та немовлят у ранньому віці! Наприклад, менінгіт може розвиватися раптово та миттєво, а симптоми можуть з'явитися протягом 3-7 днів після зараження. Пізніше можуть розвиватися й такі небезпечні симптоми менінгіту, як судоми чи кома, - розповів Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

 

Вакцинацію можна починати із 6 тижнів життя. Дуже важливо захистити дитину від інфекцій до того, як вона почне активно контактувати з іншими дітьми в дитячому садку або на дитячому майданчику. Щепити маля можна у сімейного лікаря чи педіатра, придбавши вакцину власним коштом.

- Стосовно будь-яких випадків негативної реакції на щеплення просимо повідомляти до Центру через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду (АІСФ), - закликали у Державному експертному центрі МОЗ України.

Раніше ми писали, що минулого року Україна отримала близько 250 000 доз вакцин проти грипу - гострого вірусного захворювання, що найчастіше вражає органи дихання, може протікати в тяжкій формі, спричинити ускладнення, зокрема менінгіт.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: вакцинація менінгіт Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» профілактика
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