Чому важливо вакцинувати дитину проти менінгококів якомога раніше

Менінгіт — запалення оболонки головного та спинного мозку. Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом, і близько 10% людей у різний час можуть бути безсимптомними носіями. Без вчасного лікування 50% випадків закінчуються летально.
За інформацією Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України, зважаючи на високий рівень захворюваності та смертності від менінгококової інфекції у світі (від 30 до 50 тис. летальних випадків на 300-500 тис. захворілих), вакцинація досі залишається найбільш дієвим заходом специфічної профілактики тяжких форм захворювання та в багатьох країнах внесена до національних календарів щеплень – Бельгії, Великій Британії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Нідерландах, Німеччині, США тощо.
Як повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», в Україні наявні вакцини проти 4 видів менінгококів із 13.
Наразі зареєстровано 3 вакцини різних виробників. Схеми вакцинації різняться залежно від марки вакцини й віку пацієнта та ґрунтуються на дослідженнях ефективності вакцини в різних вікових групах.
Зазвичай дітям до двох років потрібна більша кількість доз вакцини, ніж старшим дітям та дорослим.
Чи означає це, що краще розпочати таке щеплення пізніше? Ні!
Вакцинацію можна починати із 6 тижнів життя. Дуже важливо захистити дитину від інфекцій до того, як вона почне активно контактувати з іншими дітьми в дитячому садку або на дитячому майданчику. Щепити маля можна у сімейного лікаря чи педіатра, придбавши вакцину власним коштом.
Раніше ми писали, що минулого року Україна отримала близько 250 000 доз вакцин проти грипу - гострого вірусного захворювання, що найчастіше вражає органи дихання, може протікати в тяжкій формі, спричинити ускладнення, зокрема менінгіт.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер