Цьогоріч Україна отримала 223 тисяч доз вакцин проти грипу: кого мають вакцинувати безоплатно

Цьогоріч Україна отримала 223 тис. доз вакцин проти грипу (60 тис. доз в рамках ініціативи PiVi та 163 тис. доз вакцин в рамках гуманітарної допомоги від компанії Sanofi). Додаткові 30 тис. доз, отриманих через механізм PiVi, мали доставити в період з 22 по 29 грудня. Відповідний розподіл вже затверджений — вакцини розподілять по всій Україні, навіть у ті області, частина котрих тимчасово окупована (окрім Луганської).
Про це повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».
Вся вакцина, яка знаходиться в Україні, захищає проти тих вірусів, які циркулюють в цьому році. Тобто вакцинуватись варто лише цьогорічною вакциною, адже лише вона ефективна цього сезону. Торішня вакцина вже неефективна та не побудує імунітет.
За попередньою інформацією Держлікслужби, на комерційний ринок має зайти 150 тис. доз вакцини. В аптеках вже наявні 50 тис. доз.
Головна проблема, чому виробники постачають не так багато вакцини в аптеки — недостатній попит. Адже практика вакцинації проти грипу в Україні недостатньо поширена.
Вакцинація проти грипу не входить до Національного календаря, а відповідно не є обов’язковою та безоплатною. Проте держава працює над тим, щоб захистити групи ризику. У цьому році йдеться про вагітних, медиків та сектор безпеки, тобто військових.
Щеплення можна робити впродовж усього сезону грипу, який зазвичай триває з жовтня до травня наступного року. Імунітет формується через 7-14 днів.
У першу чергу щеплення рекомендоване людям з таких груп ризику:
Раніше ми писали, що Полтавщина отримала 6 000 доз вакцини від грипу.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер