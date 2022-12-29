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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Цьогоріч Україна отримала 223 тисяч доз вакцин проти грипу: кого мають вакцинувати безоплатно

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 103

 

Додаткові 30 тисяч мають розподілити по регіонах

Цьогоріч Україна отримала 223 тис. доз вакцин проти грипу (60 тис. доз в рамках ініціативи PiVi та 163 тис. доз вакцин в рамках гуманітарної допомоги від компанії Sanofi). Додаткові 30 тис. доз, отриманих через механізм PiVi, мали доставити в період з 22 по 29 грудня. Відповідний розподіл вже затверджений — вакцини розподілять по всій Україні, навіть у ті області, частина котрих тимчасово окупована (окрім Луганської).

Про це повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Вся вакцина, яка знаходиться в Україні, захищає проти тих вірусів, які циркулюють в цьому році. Тобто вакцинуватись варто лише цьогорічною вакциною, адже лише вона ефективна цього сезону. Торішня вакцина вже неефективна та не побудує імунітет.

Яка кількість доз може бути на приватному ринку

За попередньою інформацією Держлікслужби, на комерційний ринок має зайти 150 тис. доз вакцини. В аптеках вже наявні 50 тис. доз.

Головна проблема, чому виробники постачають не так багато вакцини в аптеки — недостатній попит. Адже практика вакцинації проти грипу в Україні недостатньо поширена.

Кого щеплюватимуть першочергово

Вакцинація проти грипу не входить до Національного календаря, а відповідно не є обов’язковою та безоплатною. Проте держава працює над тим, щоб захистити групи ризику. У цьому році йдеться про вагітних, медиків та сектор безпеки, тобто військових.

— МОЗ заохочує всіх громадян та громадянок робити щеплення. Коли людина вакцинується, вона потенційно зменшує навантаження на систему охорони здоровʼя. Менше навантаження на систему охорони здоровʼя завдяки щепленню = більше ресурсів для лікування наших захисників та захисниць. Обов’язок свідомих громадян — допомогти державі в скрутні часи, аби держава допомагала тим, хто цього потребує найбільше — зазначив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоровʼя.

Щеплення можна робити впродовж усього сезону грипу, який зазвичай триває з жовтня до травня наступного року. Імунітет формується через 7-14 днів.

Кому необхідно вакцинуватися насамперед

У першу чергу щеплення рекомендоване людям з таких груп ризику:

  • медпрацівники;
  • учителі;
  • діти віком до п’яти років;
  • вагітні;
  • літні люди віком від 60 років;
  • пацієнти із хронічними захворюваннями;
  • усі, хто працює в місцях скупчення людей.
— Грип — гостре вірусне захворювання, що найчастіше вражає органи дихання, може протікати в тяжкій формі, спричинити ускладнення: пневмонії, отити, синусити, менінгіт та навіть призвести до смерті. Маленькі діти належать до групи ризику, для якої грип становить найбільшу небезпеку, — нагадав Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

Раніше ми писали, що Полтавщина отримала 6 000 доз вакцини від грипу.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: вакцини грип вакцинація гуманітарна допомога безоплатно допомога безоплатна медицина Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» МОЗ
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