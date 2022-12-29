На Полтавщині на випадок стресових ситуацій у сфері теплопостачання гроші заклали в резерв

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У Полтавській області на випадок стресових ситуацій у сфері теплопостачання 200 млн грн заклали в резерв. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Ворог позбавив Кременчук тепла, але спільними зусиллями держави, області й міста ми змогли забезпечити тепло в оселях людей. 142 млн грн спрямували з облбюджету та 100 млн грн – із держбюджету. В Полтаві забезпечили 109 мікрорайон теплом. Місто самостійно вирішити цих питань не зуміло, тому область допомогла. Реконструювали котельню на вулиці Квітучій, закупили 5 нових котлів, збільшивши її потужність, щоб охопити всі будинки. І тепер люди з теплом, – зазначив у дописі пан Лунін.

Також він наголосив, що котельні забезпечують генераторами, щоб вони працювали безперебійно. Спрямували 160 млн грн з облбюджету для «Полтаватеплоенерго», «Полтававодоканалу» та «Лубнитеплоенерго» на купівлю генераторів, щоб підприємства могли безперебійно постачати тепло й воду до осель жителів області навіть за відсутності світла.