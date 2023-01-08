У Києві віддали шану Герою України Максиму Кагалу - військового мають поховати у Кременчуці

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Попрощалися з чемпіоном світу з кікбоксингу, який обороняв Маріуполь

5 січня у Києві віддали шану Герою України, захиснику Маріуполя, чемпіону світу з кікбоксингу Максиму Кагалу, який народився й виріс у Кременчуці. На Байковому кладовищі рідні, друзі та побратими мали змогу попрощатися та віддати шану Максиму Кагалу. Як стало відомо Телеграфу, після кремації прах привезуть до Кременчука й найближчим часом усі кременчужани матимуть змогу віддати шану Герою України Максиму Кагалу.

Максим Кагал – чемпіон світу з кікбоксингу, мав блискучу кар'єру і потенціал у спорті, але обрав шлях воїна. Захищав Батьківщину у складі полку оборонців Маріуполя. 25 березня військовий загинув при обороні Донеччини.

Довгий час тіло Максима знаходилося на Азовсталі, де героїчно українці захищали Маріуполь. В одному з обмінів, російські війська повернули загиблого Максима Кагала, якого вдалося ідентифікувати за експертизою ДНК.

Лише зараз тіло Максима повернули рідним, щоб вони гідно попрощалися і поховали Героя. Побратими з Азову, родичі та друзі проводжали його в останню путь на Байковому кладовищі у столиці.