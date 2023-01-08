Провулок Льва Толстого перейменували на честь співачки Квітки Цісик

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Її родина була післявоєнними емігрантами із Західної України. Вони виїхали з країни через ризик переслідування радянською владою

Квітка Цісик стала відомою у США завдяки виконанню джинглів – пісень, що звучать у рекламі. Її чарівний голос створив імідж таким компаніям, як Burger King, McDonald’s, American Airlines, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Ford Motor Company та іншим.

Українська співачка американського походження народилася в районі Квінз міста Нью-Йорк. Її родина була післявоєнними емігрантами із Західної України. Вони виїхали з країни через ризик переслідування радянською владою.

Дівчина навчалась у звичайній американській школі, але по суботам ходила до «Школи українознавства». Їздила у табори, де знайомилась із культурою України. В родині спілкувались тільки українською мовою. Таким чином Квітка намагалась зберегти зв’язок із батьківщиною та українським народом.

На початку 1980-х років Квітка Цісик стала найдорожчою і найпопулярнішою співачкою джинглів у США. Хіти у виконанні українки отримували нагороди «Оскар», «Золотий глобус» і «Греммі».

Коли в Америці Квітка була на піку своєї слави, в Україні її пісні забороняли. Їх слухали потайки. Все життя вона мріяла дати серію концертів вже у незалежній України. У 1983 році разом із матір’ю співачка відвідала Україну – перший і останній раз.

За своє життя співачка випустила два альбоми з українськими піснями. Третій альбом, присвячений колисковим пісням, світ не побачив. Тяжка хвороба обірвала життя Квітки Цісик.