Троє хокеїстів «Кременчука» виступають за студентську збірну України

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 210

Студентська збірна України з хокею у Канаді грає в рамках «Hockey Can’t Stop Tour». У складі національної збірної троє хокеїстів з «Кременчука»: Гліб Крівошапкін, Денис Матусевич та Гліб Варава. Дорога буда важкою для наших хлопців - 11 000 кілометрів із трьома пересадками у Варшаві, Мюнхені та Торонто з урахуванням двох затримок авіарейсів наші хокеїсти витратили понад 52 години в дорозі, з яких 14 з половиною припали на повітряну подорож! За інформацією пресслужби Федерації хокею України, погода виявилася суворою. Засніжений Саскатун зустрів українську делегацію звичним для тутешньої лютої зими тріскучим морозом та -20 градусів за Цельсієм.

Українські студенти програли Університету Саскачеван

Українці з поразки розпочала своє турне Канадою «Hockey Can’t Stop Tour». У першому з чотирьох запланованих спарингів команда Вадима Шахрайчука та Костянтина Сімчука не змогла виявити свої найкращі якості, поступившись місцевій університетській команді «Саскачеван Хаскіз» – 0:2.

Університет Саскачеван Хаскіз – студентська збірна України – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Шайби: 1:0 – Холт (Коллінз), 2:18. 2:0 – Стебінгз (Коллінз, Кемруд), 14:02.

«Саскачеван»: Росс (Кой, 20:00, Д.Хоббс, 40:00); Префонгтаньє – К.Хоббс, Фіала – Кіннібург, Олсон – Коллінз, Жаке; Лошіаво – Дмитрів – Калуській, Петруіч – Кілер – Бол, Холт – Зіммерман – Ремсі, Заватскій – Кемруд – Стебінгз, Долман. Головний тренер – Брендін Кот.

Україна: Кубрицький (59:28); Ратушний – Григор’єв, Матусевич – Гребеник, Сисак – Варава; Кривошапкін – Мазур – Бородай, Целогородцев – М.Сімчук – Ступак, Панченко – Ружніков – Зінченко, Грабовецький, Чіканцев. Головний тренер – Вадим Шахрайчук. Тренер – Костянтин Сімчук.

Кидки: 27 (8+11+8) – 20 (7+4+9).

Штраф: 6 – 2.

31 грудня. Саскатун. Merlis Belsher Place. 2 375 глядачів.

Незважаючи на поразку, заповнені трибуни з великою присутністю української діаспори та синьо-жовтої атрибутики проводжали нашу збірну стоячи, голосно аплодуючи під час кола пошани після гри. Українці поринули по-справжньому у теплу, дуже схожу на домашню атмосферу у канадській провінції. Без сумніву, це вийшла красива, святкова історія напередодні Нового року, яка запам’ятається нашим хокеїстам на довгу пам’ять.

Студентська збірна України за аншлагу дала бій Університету Калґарі

Студентська збірна України вдруге під час «Hockey Can’t Stop Tour» зібрала аншлаг. При цьому охочі подивитися матч вживу приходили й після стартового свистка. Їм продавали так звані «стоячі» квитки. І хоч наші хокеїсти поступилися лідерові Західного дивізіону студентського чемпіонату Канади, своєю грою залишили дуже гарне враження.

«Калґарі Дінос» – студентська збірна України – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – Сімчук (Ратушний, – більш.), 29:06. 1:1 – Вайт (Де Йонґ, Ґріціус, – більш.), 33:55. 2:1 – Скунберт (Паттерсон, Кіґлі), 39:50. 3:1 – Аппер (Петтерсон, – п.в.), 59:36

«Дінос»: Станковскі (Селмонд, 29:06); Де Йонґ – Странж, Ґріціус – Стоттс – Вайт; Кіґлі – Кребс, Массьє – Ґутенберґ – Вестгавер; Кінґ – Горнінґ, Ґенґенбач – Аппер – Хав’єр; Мейсер – Паттерсон – Скунберт. Тренер – Марк Говелл; асистенти – Шон Робертсон, Бред Варенка

Україна: Кубрицький; Гребеник – Григор’єв, Бородай – Мазур – Целогородцев; Ратушний – Матусевич, Кривошапкін – М. Сімчук – Зінченко; Варава – Сисак, Грабовецький – Ружніков – Панченко; Чіканцев, Ступак. Тренер – Вадим Шахрайчук; асистент – Костянтин Сімчук

Кидки: 28 (8 + 9 + 8) – 26 (6 + 11 + 9)

Штраф: 8 (2 + 2 + 4) – 4 (0 + 4 + 0)

3 січня. Калґарі. Арена Батька Девіда Бауера. 1700 глядачів

Для нашої команди почесним є вже сама нагода зіграти на стадіоні, який п’ять десятиліть вважався домашнім для національної збірної Канади. Статусності зустрічі додав, провівши стартове вкидання, генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Данилейко.

Гол Крівошапкіна не врятував збірну України від поразки в Едмонтоні

Гегемон студентського спорту Канади університетська команда зі штату Альберта продемонструвала чудову реалізацію моментів та п’ять разів засмутила підопічних Вадима Шахрайчука, на що українці під овації переповнених трибун відповіли шайбою престижу Гліба Кривошапкіна – 5:1.

«Ґолден Берз» (Едмонтон, Канада) – студентська збірна України – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – Х’юз (Презусо, Волкан), 11:06. 2:0 – Холл (Флорчук, Плоуфі, – більш.), 16:32. 3:0 – Маклеод (Девідсон, Смолвуд, – більш.), 18:57. 4:0 – Прокоп (Флорчук, Холл), 26:12. 4:1 – Кривошапкін, 35:13. 5:1 – Презусо (Волкан), 54:12.

Україна: Сердюк (Дьяченко, 40:00); Ратушний – Матусевич, Григор’єв – Гребеник, Сисак – Варава; Кривошапкін – М.Сімчук – Панченко, Целогородцев – Мазур – Бородай, Ступак, Чіканцев – Ружніков – Зінченко, Грабовецький. Головний тренер – Вадим Шахрайчук. Тренер – Костянтин Сімчук.

Кидки: 25 – 28.

Штраф: 6 – 16.

4 січня. Едмонтон. Clare Drake Arena. 2 327 глядачів.

Автобусний марш-кидок з Калгарі до Едмонтона та друга гра за два дні стали справжнім викликом для українських студентів. Але навіть в умовах цейтноту при підготовці до гри, усіченого складу (через погане самопочуття не потрапив у заявку на гру нападаючий Богдан Ступак) та статусу суперника – одного з лідерів університетської ліги Західної Канади – збірна України продемонструвала хорошу самовіддачу та зарядженість на чужі ворота, але нашим не вистачило свіжості та «глибини» лави запасних.

Напевно, рахунок матчу не відображає перебіг подій на переповненій Clare Drake Arena, проте канадські студенти на рідному льоду 63-річного палацу продемонстрували зразкову реалізацію моментів, чотири рази засмутивши спочатку воротаря Савву Сердюка і одного разу Богдана Дяченка, який вийшов на заміну у третьому періоді.

Попереду в рамках турне Канадою у нашої льодової збірної переїзд до Вінніпега, де в ніч із 9 на 10 січня за київським часом на «синьо-жовтих» чекає останній, четвертий, товариський поєдинок проти місцевої університетської команди зі штату Манітоба. Зустріч відбудеться на 15-тисячній арені клуба НХЛ «Вінніпег Джетс».

Нагадаємо, що хокейний тур Can’t Stop — це не лише збір гуманітарних засобів та допомога для України, а й підготовка наших хокеїстів до майбутніх Зимових ігор FISU Універсіади у Лейк-Плесіді (11-22 січня).