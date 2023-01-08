Загинув чоловік на пожежі у Кременчуцькому районі

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Вчора, 7 січня, о 09:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на пров. Горького у смт. Градизьк Кременчуцького району. На місце виклику направили підрозділ Градизької місцевої пожежної охорони. Вогнеборці локалізували пожежу о 10:18, ліквідували - о 10:37. Участь у ліквідації наслідків пожежі брали 4 чоловіки та 1 одиниця техніки.

На місці пожежі виявили загиблого 30-річного громадянина, якого направили до Глобинського районного відділення Полтавського обласного бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Вогнем знищено меблі та побутову техніку, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін на площі 8 кв. м. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання побутової електроплитки.