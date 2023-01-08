Увесь наступний тиждень у Горішніх Плавнях переселенцям видаватимуть харчові набори

З 9 по 13 січня, з 08.30 до 16.00, у Центрі надання гуманітарної допомоги (вул. Миру, 22) відбудеться чергова видача продуктових наборів.
Про це повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.
Для отримання допомоги при собі необхідно мати оригінал довідки ВПО (можна в «Дії») та документ, що засвідчує особу.
Раніше ми писали, що виплати державної допомоги внутрішнім переселенцям у 2023 році продовжать автоматично.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер