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Кременчуцький вокальний гурт «Крила» отримав звання народного колективу

Сьогодні, 12:11 Переглядів: 146

 

За останній час колектив здобув чимало перемог та відзнак у Міжнародних, всеукраїнських фестивалях-конкурсах

Вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС, керівник Тетяна Булат, отримав звання «Народний аматорський колектив». 

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Гурт за останній час здобув чимало перемог та відзнак у Міжнародних, всеукраїнських фестивалях-конкурсах. Передноворічні дні стали важливим завершенням такого важкого і багатостраждального року в Україні. Попри всього того жаху, що коїть на нашій землі росія, попри сирени та вильоти ракет, займаючись в бомбосховищах та поза межами закладу, колектив не тільки не розпався, а навпаки, згуртувався. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького льотного коледжу. 

- Кожен тримає свій фронт. Ми тримаємо творчий!, - з гордістю за своїх дітей говорить керівник гурту Тетяна Булат. 

22 грудня після звітнього концерту, департаментом культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації виніс рішення - «За вагомий внесок у розвиток культури українського народу, високий художній рівень та виконавську майстерність, вокальному гурту «Крила» Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, керівник Тетяна Булат, присвоїти звання «Народний аматорський колектив». Наказ № 95 від 22.12.2022 року.

Це найвище визнання і нагорода для самодіяльних колективів. Дивлячись на це розуміємо, що наша молодь з такими керівниками неодмінно Переможе, дасть новий ковток повітря Україні, відбудує її світле майбутнє, збереже культурну спадщину і минулі надбання українського народу, народний вокальний гурт «Крила» - один з колективів, які є символом відродження та популяризації української історії та сучасного мистецтва.

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Татьяна Булат
Теги: народний колектив Крила
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