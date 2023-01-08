В Україні скасували звітування з квоти працевлаштування

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В Україні скасували звітування з квоти працевлаштування. Тепер роботодавцям не потрібно подавати звіт «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» за 2022 р. Про це повідомили у Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості.

З 29 жовтня 2022 р. набув чинності Закон України № 2622-IX від 21 вересня 2022 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці», яким вилучено норму про необхідність подання звіту з квоти у Законі України № 5067-VI від 05 липня 2012 р. «Про зайнятість населення» (ч. 2 та 3 ст. 14).

Раніше ми писали, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки.