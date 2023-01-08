У Кременчуці збили пішохода - його госпіталізували до лікарні

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7 січня, близько 18 години, на вулиці Богаєвського у Кременчуці сталася ДТП, в якій травмовано пішохода. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Daewoo, 1994 року народження, здійснив наїзд на пішохода, 1949 року народження, який переходив проїжджу частину.

Внаслідок ДТП чоловіка госпіталізовали до лікарні. За даним фактом відомості внесенно до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.