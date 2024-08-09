Вночі у Кременчуці лунали вибухи: сили ППО відпрацьовували російські дрони

Сьогодні, 07:24 Переглядів: 4 000 Коментарів: 1

Обійшлося без влучань та постраждалих

Сьогодні, 9 серпня, близько 01.50 у Кременчуці лунали звуки вибухів. Така інформація почала надходити від місцевих мешканців у соцмережах.

Моніторингові телеграм-канали попереджали про російські шахеди над Кременчуком та поблизу Світловодська.

Також у місцевих телеграм-каналах була інформація про те, що вибухи чули і містяни у Горішніх Плавнях.

У пресслужбі Повітряних Сил Збройних Сил України підтвердили інформацію про безпілотники над Полтавщиною.

О 07.19 очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін відзвітував роботу ППО у межах області.

За його словами, ворог вкорте намагався атакувати Полтавщину, проте військові «гарно відпрацювали по повітряним цілям». Влучань та постраждалих на території області немає.