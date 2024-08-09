На Полтавщині під час конфлікту сталось вбивство — поліція

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Нині вирішується питання щодо повідомлення ймовірно причетному до злочину про підозру та обрання запобіжного — тримання під вартою

У ніч з 8 до 9 серпня в одному з сіл Великорублівської громади під час конфлікту сталось вбивство. Поліція затримала ймовірно причетного до злочину. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.

У поліції розповіли, що 19-річний житель іншої області під час конфлікту вбив 52-річного чоловіка. Для встановлення причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.

Причетного до злочину фігуранта правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного — тримання під вартою.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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