«Полтавський танк» Олександр Хижняк повернувся до України з Олімпіади

У Кмиєві на вокзалі «золотого» чемпіона Олімпійських Ігор 2024 зістріли рідні та представники влади міста й області
Сьогодні, 10 серпня, до України із Олімпійських Ігор повернувся «золотий» чемпіон Олімпіади, полтавський боксер Олександр Хижняк. Фото та відео з зустрічі боксера опублікували у пресслужбі «Укрзалізниці», в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова та очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Філіп Пронін розповів що уся Полтавщина, та й вся Україна, за Олександра вболівала і відчувала кожен удар, як на собі.
Тренером спортсмена є його батько, теж Олександр Хижняк.
Для Олександра це перша перемога на Олімпіаді. У півфінальному поєдинку вагової категорії до 80 кг український боксер переміг дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Арлена Лопеса Кардону роздільним рішенням суддів — 3:2. У фіналі Хижняк здолав боксера з Казахстану Нурбека Оралбая.
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