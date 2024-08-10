«Полтавський танк» Олександр Хижняк повернувся до України з Олімпіади

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 262

У Кмиєві на вокзалі «золотого» чемпіона Олімпійських Ігор 2024 зістріли рідні та представники влади міста й області

Сьогодні, 10 серпня, до України із Олімпійських Ігор повернувся «золотий» чемпіон Олімпіади, полтавський боксер Олександр Хижняк. Фото та відео з зустрічі боксера опублікували у пресслужбі «Укрзалізниці», в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова та очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Перон головного вокзалу країни ледь вмістив усіх бажаючих зустріти Олександра Хижняка, який щойно повернувся поїздом з Парижа із олімпійським «золотом», — пишуть в «Укрзалізниці».

Філіп Пронін розповів що уся Полтавщина, та й вся Україна, за Олександра вболівала і відчувала кожен удар, як на собі.

Тренером спортсмена є його батько, теж Олександр Хижняк.