На Полтавщині жінка постійно крала гроші з картки свого знайомого та оформила на нього кредит

На Полтавщині судитимуть 31-річну мешканку Лубенської громади, яка систематично крала гроші з картки свого знайомого. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгенія Карпеця, підозрювана мала доступ до входу в інтернет-банкінг чоловіка, тож періодично перераховувала його кошти на свій рахунок. Таокж згодом слідчі встановили, що жінка оформила на чоловіка кредит.
Загалом підозрювана обікрала свого знайомого на понад 55 тисяч гривень.
Жінку обвинувачують у кримінальних правопорушеннях за:
Крадійці загрожує ув'язнення термінов від 5 до 8 років.
Нагадаємо, нещодавно президент України підписав закон про декриміналізацію дрібних крадіжок.
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