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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жінка постійно крала гроші з картки свого знайомого та оформила на нього кредит

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 236

 

Тепер крадійка постане перед судом — їй загрожує ув’язнення

На Полтавщині судитимуть 31-річну мешканку Лубенської громади, яка систематично крала гроші з картки свого знайомого. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгенія Карпеця, підозрювана мала доступ до входу в інтернет-банкінг чоловіка, тож періодично перераховувала його кошти на свій рахунок. Таокж згодом слідчі встановили, що жінка оформила на чоловіка кредит.

Загалом підозрювана обікрала свого знайомого на понад 55 тисяч гривень.

Жінку обвинувачують у кримінальних правопорушеннях за:

  • ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1, 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);
  • ч. 1, 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
  • ч. 1, 2 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя);
  • ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Крадійці загрожує ув'язнення термінов від 5 до 8 років.

Нагадаємо, нещодавно президент України підписав закон про декриміналізацію дрібних крадіжок.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: molbuk.ua
Теги: шахрайство крадіжка кредит поліція
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