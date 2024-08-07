В Україні декриміналізували дрібні крадіжки — президент підписав закон

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 103

Такі крадіжки не відноситимуть до кримінальних правопорушень, проте за них збільшать адміністративне покарання

В Україні декриміналізують дрібні крадіжки. Відповідний закон учора, 6 серпня, підписав Президент України Володимир Зеленський.

Це означає, що за такі злочини крадіїв не притягуватимуть до кримінальної відповідальності, проте їм збільшать відповідальність адміністративну.

У законі зазначено, що за крадіжку чужого майна вартістю до 757 гривень крадієві загрожуватиме штраф від 850 до 1700 гривень, громадські роботи на строк від 20 до 30 годин або адміністративний арешт до 5 діб.

Якшо варітсть вкрадених речей знаходиться в межах від 758 до 3028 гривень, то тут покарання встановлюється у вигляді штрафу від 1700 до 5100 гривень, громадських робіт на строк від 30 до 40 годин, виправних робіт на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративного арешту від 5 до 10 діб.

У випадку, коли крадій вчиняє аналогічний злочин протягом року, штраф сягне від 8500 до 17000 грн, строк громадських робіт збільшується до 40-60 годин, строк виправних робіт — до 1-2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, а адміністративний арешт буде складати від 10 до 15 діб.

Якщо ж така крадіжка була скоєна тричі і більеш разів за рік, то штраф буде складати від 10 200 до 17 000 неоподатковуваних мінімумів, а адміністративний арешт збільшується до 15 діб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка відповідальність передбачена за крадіжки в умовах воєнного стану.