На Полтавщині чоловік стріляв із пневматичної рушниці у 8-річного хлопчика

На Полтавщині 32-річний чоловік стріляв із пневматичної рушниці у 8-річного хлопчика. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, подія сталася 31 липня близько 21.00 в одному з сіл Зіньківської громади.
Розслідування правоохоронці проводять за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, за даними Полтавської обласної прокуратури за останні 5 тижнів в області було скоєно 5 злочинів проти дітей.
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