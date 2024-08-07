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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік стріляв із пневматичної рушниці у 8-річного хлопчика

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 122

 

Поранену дитину госпіталізували та прооперували

На Полтавщині 32-річний чоловік стріляв із пневматичної рушниці у 8-річного хлопчика. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася 31 липня близько 21.00 в одному з сіл Зіньківської громади.

Поранену дитину госпіталізували до лікарні та прооперували.  Причетному до правопорушення фігуранту повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави у сумі 151 тис. 400 гривень, — доповідає начальник Зіньківського відділення поліції Борис Ніколайчук.

 

Розслідування правоохоронці проводять за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, за даними Полтавської обласної прокуратури за останні 5 тижнів в області було скоєно 5 злочинів проти дітей.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: рушниця стрільба дитина
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